Lijepa akcija zaklade Hrvatska za djecu. Ljetovanjem su usrećili deset obitelji, a evo kako je izgledao odmor jedne od njih.

Ljetovanje kakvo su mogli samo sanjati. Tako je obitelj Mandić opisala sedmodnevno putovanje na more i to u Zaton kraj Zadra. To je omogućila zaklada „Hrvatska za djecu" koja je organizirala akciju I ja putujem. Uz smještaj, osiguran im je džeparac i plaćeni troškovi puta. A sve jer djeci žele osigurati osmijeh na licu.

Majka Angelina Mandić tako priča da joj je resort prekrasan, a kako je Zadar raj na zemlji i najljepše mjesto na kojem su ikada bili. „Ja bih prije svega htio istaknuti da je ovo jedna pozitivna stvar, u Hrvatskoj se uvijek ističu negativne stvari. Zahvalan sam Zakladi, zahvalan sam direktoru hotela“, poručio je njezin suprug Žarko.

Tako je osam od deset članova obitelji dobilo priliku uživati u odmoru kakav sami ne mogu priuštiti. Najviše, naravno, uživaju najmlađi.

„Ujutro se probudimo, idemo na doručak i onda na plažu i onda na ručak, onda se malo odmorimo, idemo na bazene i u šetnju. Najdraži su mi bazeni jer se volim spuštat niz tobogan“, kaže nam sin Leopold.

Njihovu radost dijeli i rezort u kojem su ljetovali. Voditelj marketinga Frane Skoblar uvjeren je da će tu pružiti odmor iz snova za tri obitelji. U odmoru iz snova moći će uživati još devet obitelji. Dani za najljepše sjećanje.

„Dragocjeni obiteljski trenuci koje ćemo sigurno pamtit cijeli život. I mi i djeca. Tako da stvarno, odlično“, zaključila je na kraju zadovoljna majka.

