Snažne emocije i jedna posebna energija ostat će dugo u sjećanju maturantima koji su bili prave zvijezde revije "Moja maturalna večer“ Zaklade "Hrvatska za djecu“.

Vodeći hrvatski dizajneri i modne kuće spremno su se odazvali pozivu Zaklade "Hrvatska za djecu" i uljepšali maturalnu večer ali i život hrabrim mladim ljudima koji nažalost nisu imali odgovarajuću roditeljsku skrb.

No, oni se nisu predali, oni su maturanti i žele ponosni kročiti u život koji je pred njima. Na jednoj posebnoj reviji u jednom zagrebačkom hotelu oni su pred brojnim uzvanicima prošetali pistom kao da su to radili sto puta. Veseli, nasmijani, uživali su u svakom trenutku večeri koja je bila samo njihova. Vidi se to na svakoj fotografiji, emocije ovih mladih ljudi mogu nam svima biti poruka da smo na kraju dana sami kreatori svoje budućnosti i da imamo priliku mijenjati svijet bez obzira koliko nam život bio težak.

Ulozi modela bili su Danijela, Adam, Anamarija, Antonio, Karla, Dino, Tamara, Dominik, Danica, Ivan iz Osijeka, Doria, Valentina iz Vinkovaca, Ivan iz Zagreba, Patricija, Martin, Nika, Matija, Antonela, Mihael, Snježana, Mislav, Valentina iz Zagreba, Saša, Roland Lovro, Andrea, Stjepan iz Osijeka, Anita, Anamrija, Ana-Marija, Monika, Mirna, Stjepan iz Slavonskog Broda, Ivana, Toni i Stjepan iz Zagreba.

Prije početka revije modele su hodanju po pisti podučile hrvatska modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, Slađana Divjak te manekenke Luna Valas i Paula Puškaš.

Za maturantice haljine su kreirali Amarie by Anamarija Brkić, Anamarija Asanović, Arileo, Boudoir, Dijana Viljevac, Duchess Women's Wear, Envy Room, Hippy Garden, Delight by Ivan Friščić, Ivica Skoko, Lei Lou by Alex Dojčinović, Lilith by Katarina Baban, Lokomotiva by Lana Puljić, Lukabu by Marina Jerant, Matija Vuica, Robert Sever, Zoran Aragović, Zvono dizajn by Andrea Zvono.

Mladićima je odijela poklonio Varteks, a cipele svim maturantima Borovo.

U divnoj večeri prepunoj emocija koju je pjesmom začinila operna diva Antonella Malis uživali se su i brojne osobe iz društvenog života Hrvatske.

Maturante su bodrili i izaslanica Predsjednika Vlade RH Margareta Mađerić, izaslanica Predsjednice RH Rea Renee te izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Marina Bakula Anđelić. Oduševljeni hrabrim maturantima bili su i Ana Stojić Deban, Nenad Bakić, Ljiljana Vinković, Drago Prgomet, Matija Vuica, Ivica Skoko, Snježana Mehun, Borna Kotromanić, Lana Puljić, Zoran Aragović, Ivan Frišćić i brojni drugi.

Hrvatska je još jednom pokazala veliko srce, možemo i trebamo stvarati dobre vijesti koje će ovim mladim ljudima zasigurno ostati u pamćenju cijelog života.