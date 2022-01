Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a održalo je redovitu zajedničku sjednicu putem videolinka u stranačkoj središnjici u Zagrebu. Kasnije se obratio premijer Andrej Plenković i prokomentirao aktualne teme, ali i predsjednikovu izjavu oko Ukrajine.

Premijer Andrej Plenković je prokomentirao nakon Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a aktualne teme.

''Razgovarali smo i o povećanju energenata, to je najveća tema u Europi. Pučanstvo još nije pogodila. Prvi smjer je povećati naknadu za socijalno ugrožene obitelji. Namjera je da se prvo proširi opseg vaučera za struju i plin i da se poveća iznos naknade'', istaknuo je Plenković.

Tu je i pitanje naknada i porezne politike, dodao je premijer. ''Kao i do sada, u vrijeme krize, spriječili smo propast svih dobavljača i očuvali smo radna mjesta. Kada je došla COVID kriza i tu smo pokazali snažnu snagu države'', istaknuo je premijer i kazao da svaki put rade iskorak.

Osvrnuo se na izjavu Milanovića oko Ukrajine. ''Pa, koliko sam uspio vidjeti, jer ga i inače ne gledam. Ili je imao napad šećera ili su mu dali bombone u Krašu. Mislio sam da je ruski dužnosnik to pričao. Ne znam na koje to vojnike misli, tamo nema vojnika. Nisam primjetio da ih ima'', rekao je premijer i dodao da su to ''nestvarne izjave''.

''Ispričavam se Ukrajini koju poštujemo, oni su trenutno okupirani'', istaknuo je premijer i dodao da to nema veze s Vladom. Rekao je da je hrvatska politika sprječavanje sukoba. ''Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprečavanje sukoba, podrška cjelovitosti Ukrajine. To je naša temeljna pozicija. I doprinos, a to govorimo godinama, iskustvom Hrvatske iz procesa mirne reintegracije, rješenju okupiranih područja Ukrajine'', kazao je Plenković.

''Dali su Ukrajini 17 milijardi potpore zemlji. Najavljena je i nova potpora makroekonomske pomoći'', rekao je premijer vezano za EU.

Rekao je da smatra da Milanović zagađuje javni prostor. ''Vjerojatno je imao tiradu uvreda s nizom epiteta kojima već dvije godine zagađuje prostor pa onda to mnogi prepisuju i misle da je to normalno'', rekao je premijer.

Prokomentirao je slučaj u Zadru. ''Nisam imao nikakve veze s tim. Dapače, pozivam gospodu da dođu na kavu u Banske dvore. Nakon argumenata, ako će tada misliti i ovo što sada misle, ja ću to poštovati. Od mora prijetnji, uvreda koji su utuživi nije mi palo napamet da tražim sudski postupak protiv medija ili građana. To mora policija rastumačiti i točka'', napomenuo je Plenković i dodao da je ''otvoren za kritike i napade, da je demokrat''.

Rekao je da ne postoji politička instrukcija niti bi u demokratskom sustavu bilo moguće. ''Kao što ne politiziramo vojsku, tako ni policiju. To što se našla klika koja će ovo koristiti protiv mene, to je već politički sport, ping-pong, vrlo zlonamjerni nastup'', smatra Plenković.

Misli da zbog toga ne treba privoditi ljude. ''Javila se i pučka pravobraniteljica. Normalno je da se ispita s policijom. Koji su to razlozi? Ja to ne znam, kad se sve ispita, onda treba javnosti podastrijeti'', rekao je.

Afera s Frkom-Petešić

U fokusu javnosti je i predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka-Petešić, koji je, podsjetimo, prijavio prebivalište u obiteljskoj kući svog oca u Salima na Dugom otoku dok stan u državnom vlasništvu u Jurišićevoj ulici u Zagrebu koristi kao državni dužnosnik.

''Ako znate za kazneno djelo, a ne prijavite ga, onda ga i sami činite. Pozivam Milanovića da to prijavi, da prijavi Frku-Petešića i da vidimo postoji li kazneno djelo ili zlonamjerna, bahata, bezobrazna politička igra'', istaknuo je premijer.

''To je sramota i to je jedna od najsramotnijih epizoda. Ova haranga je jedna od najgorih harangi do sada. Ima pravo na stan, nije utjecao na dinamiku obnove, ali eto - ako treba baciti blato, bacimo ga'', rekao je premijer.

Jedan bi Plenkovića dočekao jajima, drugi ga je nazvao pavijanom: Što će biti dalje, odlučit će zadarska sutkinja

Plenković: ''Idemo prema još bržem rastu i kvalitetnijem životu hrvatskih građana''

Pojasnio je da je Frka Hrvat koji se rodio u Parizu i da nema nekretnine ni u Hrvatskoj ni u Francuskoj. ''Ima kuću u Salima. U povratku na dužnost u Maroko gdje ga je poslala Vlada SDP-a, doprinio je puno više nego Milanović. Kao državni tajnik, najviše je rangirani i stekao je pravo. Po samoj logici, njegovo boravište u Zagrebu je privremeno, a prebivalište je odabrao tamo gdje obitelj ima vlasništvo - na Dugom Otoku. Sigurno nije najviše boravio u Jurišićevoj. Sve godine plaća porez i zagrebački prirez. Ne laže, ne krade, ne parazitira. Sigurno radi duplo od Milanovića, ako ne i više'', rekao je premijer.

Osvrnuo se i na Most. Kazao je da iza građanske inicijative stoji stranka. ''Što je glavna tema referenduma? Nemojte se ljudi cijepiti. Jeste li čuli da se netko od njih cijepio? Jeste li čuli? Cijeli svijet je ugrožen. Ne znam po kojoj kreativnosti netko može reći da je to u skladu s Ustavom. Inicijativa je promašena, ali živimo u demokraciji. Ako će biti referenduma ili ne, meni je prerano o tome govoriti. Ne vidim da bih ja trebao predviđati. Znamo proceduru'', prokomentirao je premijer.

Na kraju je kratko prokomentirao stanje s koronavirusom u školama. Kazao je da svatko razuman vidi da nije isto učenje u školi ili online. ''Na sreću u nesreći, vidimo da je zdravstveni sustav funkcionira. Želeći imati što više djece u učionicama, smatram da bi ovakvo rješenje gdje bi bilo testiranja, bilo primjereno'', zaključio je Plenković.