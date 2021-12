Održana je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Nakon sjednica, potpredsjednik Vlade Tomo Medved se obratio medijima.

Još jedna redovna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Hrvatske demokratske zajednice održala se u 16:30 sati. Nakon toga je na redu bila i sjednica Središnjeg odbora HDZ-a.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved se obratio medijima nakon održanih sastanaka. ''Bio je osvrt na cijelu godinu, na sve bitne aktivnosti'', kazao je Medved.

Rekao je da je u prvom planu suzbijanje pandemije koronavirusa. ''Uz booster dozu, trebaju se poštivati i mjere Stožera. Dobili smo informacije što se događa s omikronom u Europi'', rekao je Medved te dodao da su se osvrnuli i na broj zapolesnih u Hrvatskoj. ''Uz sve poteškoće koje smo imali, uvažavajući sve mjere, imamo 20.000 zaposlenih više u odnosu na 2019. godinu'', istaknuo je.

Također, osvrnuo se i na obnovu nakon potresa. ''Za nekoliko dana je godišnjica razornog potresa na Banovini, odat ćemo priznanje svim volenterima i operativnim snagama koji su sudjelovali na sanaciji te predstaviti aktivnosti koje su pred nama'', kazao je Medved.

Ulazak u šengen, kazao je Medved, je značajan za ulazak u EU područje. Posebno je važna mjera bila ona koju je ministar Aladrović predstavio za zapošljavanje, kazao je Medved. ''Kako za povećanje broja zaposlenih, tako i za demokratsku mjeru. Bit će poticajna za one koji su na radu u drugim zemljama unutar EU. No, potiče i one unutar Hrvatske'', istaknuo je Medved.

Napomenuo je da je HDZ u svom radu bio ''nositelj političke stabilnosti u Hrvatskoj''. ''HDZ je nositelj vlasti, činimo političku stabilnost kao osnovni preduvjet za gospodarski rast, ali i uspješno rješavanje utjecaja potresa i koronavirusa'', smatra Medved. ''HDZ je jamac stabilnosti'', zaključio je Medved.