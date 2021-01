Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Zagreba i nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek s građanima čiji su domovi stradali u potresu u ožujku prošle godine održao je prosvjed ispred zgrade Sabora.

S njima je prosvjedovao i kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Zagreba i nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek koji je rekao da obnova Zagreba neće polučiti rezultate.

''Sada je potpuno jasno nakon što je zakon donesen da on neće riješit ključne probleme obnove'', poručio je Petek i dodao Zakon o obnovi Zagreba neće riješiti probleme koji muče građane.

Prosvjed o obnovi Zagreba - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Jedan od njih je što nije proglašeno stanje katastrofe za Zagreb. Premijer Plenković je rekao da 5,5 nije isto što 6,3, ali moramo gledati kolika je šteta počinjena. Višemilijunska šteta za HDZ ne znači proglašenje stanja katastrofe za grad Zagreb i to će se dugoročno reflektirati na primjenu zakona jer drugačije funkcioniraju stvari ako je za neko područje proglašeno stanje katastrofe i ako nije'', kaže Petek.

Dodao je i da je problem nastao i zbog partnerstva HDZ-a i gradonačelnika Milana Bandića.

''HDZ nije proglasio katastrofu, a Bandić to nije zatražio. Zbog čega je tomu tako? Zbog novca koji je došao iz Europske unije. 683 milijuna eura će se trošiti na sanaciju objekata u vlasništvu države, grada i drugih jedinica lokalne samouprave. Zagreb već sad priprema zahtjeve za otprilike pola tog novca. Da je proglašeno stanje katastrofe Vlada bi kontrolirala obnovu, a na onaj način će to kontrolirali i sve će trošiti Milan Bandić. To je dogovor između Milana Bandića i Andreja Plenkovića'', rekao je Renato Petek.

Dodao je da je u Petrinji u mjesec dana učinjeno puno više nego što je u Zagrebu u 10 mjeseci. ''U Zagrebu je sve prepušteno Milanu Bandiću koji očito neumorno neuspjeva ništa učiniti'', zaključio je.