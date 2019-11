Cijevi pucaju, HEP i vodovod krpaju - a Zagrepčani čekaju da voda poteče. Saga je to stanovnika Novog Zagreba koji se barem jednom na godinu nađu u uvjetima koji ne pripadaju ovom stoljeću. Ovaj studeni počinju bez grijanja i tople vode.

Hladni radijatori i hladna voda. Od večeras pa sve do četvrtka ujutro dio Zagrepčana doslovno će morati izmišljati - toplu vodu. Dio vrelovoda je napukao. Građani se nadaju da stanje neće trajati predugo. No radovi su najavljeni do četvrtka.

"Četiri dana?! Bit će to grozno! A izdržat ćemo, moramo!“, negoduje Nevenka.

Svi se snalaze kako znaju. Neki će prenamijeniti perilicu za rublje.

"Pustite vešmašinu na prazno, ugrijete unutra vodu, pustite van i imate toplu vodu“, objašnjava Slavica, dok neki misle da će se nekoliko dana bez tople vode snaći. Sve dok imaju štednjak i vlažne maramice.

Napukao je magistralni vodovod. Problem je otkriven prošli tjedan, a u HEP-u tvrde - čekali su ljepše vrijeme kako bi problem sanirali. Pogođene su četvrti Središće, Zapruđe, Sopot, Utrine, Sloboština, Travno, Dugave, Jakuševec, Siget i Trnsko.

"Događa se prilikom soljenja cesta, odnosno, slijevanja oborinskih voda i voda sa kloridima na naše cijevi. Voda si uvijek nađe put, pa je i u ovom slučaju došla do cijevi i nagrizla cijevi“, objasnio je Danijel Bizek, pomoćnik direktorice pogona toplinske mreže Zagreb.

Sve je već viđeno

No pokoji dan bez vode stanovnicima Novog Zagreba nije ništa novo.

"Ja sam 29 godina tu, nije se nikad mijenjalo. Prije dva mjeseca isto nije bilo vode“, kaže Nikola.

"Fontane, fontane, to je bitno! A sad za struju, vodu infrastrukturu, to je nebitno", komentirala je Nataša.

Perioda bez vode prisjećaju se i drugi.

"Znam da smo morali ići do cisternu po vodu. Cisterna je obilazila naselje. Ljudi nisu imali s čim zalijevati WC“, prisjeća se i Zlata.

Nije ni čudo - jer dijelovi zagrebačkog vrelovoda stari su i oko 60 godina.

Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva o novom puknuću

"Pa vidjeli smo danas, i Vlada i Grad Zagreb spominju stotine milijuna kuna, da ne kažem milijardu. Prosječnom građaninu od toga se zavrti u glavi. Bilo bi dobro da se dio tih silnih milijuna uloži u vrelovode pa da ljudi u 2019., na početku studenog imaju toplu vodu. To je valjda preduvjet i baza za normalan i pristojan život", rekao je Jarak.

Njegov gost bio je Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva.

Što je konkretan uzrok ovom pucanju i zastoju?

HEP Toplinarstvo je zadnjih dana intenzivno pregledavao cjevovode, kao i cijelo ljeto. Ustanovili smo da je uslijed slijevanja oborinskih voda sa mosta došlo do oštećenja cijevi koje je nužno bilo popraviti prije ozbiljnijih hladnoća.

Može li se to riješiti jednom zauvijek? Da se jedno ljeto raskopa cijeli Zagreb pa da se taj kompletan vrelovod zamijeni i da se više ne događa da ljudi početkom studenog nemaju toplu vodu?

HEP Toplinarstvo planira kroz EU fondove iduće četiri godine zamijeniti 65 kilometara najstarijeg i najkritičnijeg cjevovoda. Dakle, u idućih nekoliko godina ozbiljno se planira zamjena starog i onih dijelova vrelovoda koji se učestalo kvare i imaju problema.

Kolike su stare cijevi? Koliko je star vrelovod?

Ova je konkretno nekih 40 godina, kad je počeo razvoj Novog Zagreba. Tako je i ovaj vrelovod koji je iznad mosta. No glavni razlog oštećenja cjevovoda nije toliko starost vrelovoda koliko stanje mosta i slijevanje oborinskih voda, soli i drugih tvari koje se koriste protiv smrzavanja i koji agresivno djeluju na cvjevovod.

Građani su bijesni, to vam je valjda jasno. Nemaju toplu vodu, ne mogu normalno funkcionirati. Vaša poruka njima?

Ispričavamo se zbog neugodnosti koje imaju zbog prekida isporuke. Mi ćemo se maksimalno angažirati. Popravljat ćemo non stop, praktički 24 sata. Očekujem da ćemo možda i ranije od najavljenog pustiti toplinsku energiju našim potrošačima.

"Građanima preostaje strpljenje. Valjda bi se ovo trebalo riješiti za dan ili dva. Sreća da još nije počela prava zima, no sreća nije faktor u 2019.", zaključio je Jarak.

