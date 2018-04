Zagrebački Velesajam otvorio je svoja vrata i ugostio najbolje od auto-industrije u ovom trenutku.

"Ovo je najbogatija postaja do sada. Na 70 tisuća četvornih metara, predstavlja se 463 izlagača iz 34 zemlje, 14 paviljona je u pitanju, 85 brendova i od njih 133 premijerna prikazivanja", govori Dina Tomšić, direktorica Zagrebačkog velesajma.

Domaća publika ipak neće vidjeti najbrži električni automobil na svijetu, hrvatske proizvodnje. Umjesto Zagreba, u njegovim performansama uživat će posjetitelji u SAD-u.

Na izložbi nisu samo automobili, i oni koji uživaju na dva kotača u idućih nekoliko dana doći će na svoje.

"Prodaja ide sve bolje i bolje kako se budi tržište u zadnjih par godina, jako je živnulo", govori Sanja Mikulić Mišar, marketing menadžer.

Živnuo je i automobilski turizam. Još uvijek u povojima, no sve je više onih koji u automobilima uživaju u ljepotama lijepe naše.

"Ljudi, pogotovo stranci još uvijek nemaju viziju kako mi imamo najljepše i najsigurnije ceste, kako smo fenomenalno povezani sa jednog kraja na drugi kraj, a uz te ljepote i gastronomiju i pristupačne ljude pokušavamo objediniti i promovirati Hrvatsku u najljepšem mogućem svjetlu", govori Robert Bajs, organizator Pink wing-a.

No osim u automobilima posjetitelji će moći uživati i u popratnom sadržaju. Tu su brojne nagradne igre, brojne prezentacije i probne vožnje. Izvan paviljona organiziran je drift taxi, vožnja između čunjeva u trkaćem automobilu, kao i vratolomije na motociklima. Na svoje će doći i ljubitelji oldtimera, jer će biti i stručnih skupova.

U svemu izloženom, publika može uživati do 21 sat, u petak i subotu do 22 sata, sve do nedjelje kada sajam zatvara svoja vrata.

