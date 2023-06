Koliko Zagrepčana podržava Tomaševića? Evo što je pokazalo istraživanje

Stranka Možemo objavila je istraživanje agencije Ipsos koje je pokazalo da Tomislav Tomašević uživa podršku veću od 53 posto građana i građanki Zagreba.

U nedjelju, 4. lipnja 2023. godine prošlo je točno dvije godine kako je Tomašević preuzeo gradonačelničku dužnost nakon izborne pobjede u drugom krugu lokalnih izbora.

Iz stranke su ukratko popisali i koje su sve poteze povukli u zadnjih godinu dana.

Skraćeni pregled ključnih reformskih zahvata, započetih i realiziranih projekata

"Nakon desetljeća nepotizma, političkog kadroviranja i zapuštenosti, reogranizirali smo i racionalizirali Gradsku upravu (38% rukovodećih radnih mjesta manje i 200 (7,3%) zaposlenih manje), broj gradskih ureda smanjen s 27 na 16) te napravili najveće restrukturiranje javnog poduzeća u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina (700 zaposlenih manje na administrativnim pozicijama u Holdingu, te pokrenut ciklus zapošljavanja operativnih radnika).

Pročitajte i ovo Udar na proračun Tomašević otkrio kako će Grad Zagreb nadoknaditi ukidanje prireza: "Smatramo da je to i socijalno pravednije"

U lipnju 2021. zatekli smo konsolidirani dug Grada, Holdinga i ZET-a od čak 8,2 milijarde kuna i akumulirani deficit u proračunu od 1,4 milijarde kuna. U ove dvije godine stabilizirali smo financije: 2022. smo ostvarili suficit od čak 440 milijuna kuna, a Holding je prvi put od 2019. godinu završio u plusu. Suficit smo, između ostalog, ostvarili uštedama na plaćama, racionalizacijom troškova te većim priljevom sredstava iz EU fondova (230 milijuna kuna više nego u 2021.).

Zbog odgovornog upravljanja gradskim financijama i poboljšanih financijskih rezultata, kreditni rejting Grada je podignut za dvije razine, a izgledi promijenjeni prvo iz negativnih u stabilne, a zatim u pozitivne. Stabilizacija financija omogućila nam je da za 2023. donesemo razvojni proračun, s tri puta više kapitalnih ulaganja nego u zadnjoj godini mandata bivše vlasti (778 naspram 246 milijuna kuna).

Unapređujemo sigurnost radnika i poboljšavamo uvjete rada: potpisali smo nove kolektivne ugovore s radnicima u Gradu, Holdingu i gradskim ustanovama, te povećali plaće i materijalna prava. Ukinuli smo praksu agencijskog rada, te provodimo transparentne i kompetitivne natječaje za sva radna mjesta.

Pročitajte i ovo Dužnici na mukama FOTO Grbin i Kekin rame uz rame protiv utjerivača dugova: "Građani su u nepovoljnoj poziciji"

U lipnju 2021. dočekalo nas je samo 2 milijuna eura projekata prijavljenih na Fond solidarnosti EU, a do isteka roka iskoristit ćemo gotovo 100 puta veći iznos, oko 180 milijuna eura (i tako iskoristiti sva sredstva Fonda solidarnosti predviđena za Grad Zagreb).

Prvih šest cjelovito obnovljenih javnih zgrada na potresom pogođenim područjima realizirao je upravo Grad Zagreb pod našom upravom (pet škola i jedan učenički dom). Utrostručili smo korištenje EU fondova: dok je 2020. Grad povukao 157 milijuna kuna, u 2022. smo povukli 421 milijun, a samo u prvih pet mjeseci 2023. čak 486 milijuna kuna.

Pokrenuli smo do sada najmasovniji plan izgradnje dječjih vrtića kako bismo osigurali univerzalnu dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja: Izgradili smo jedan novi dječji vrtić, pet ih je u izgradnji, za još 10 smo osigurali EU sufinanciranje, a na idući poziv iz NPOO-a prijavit ćemo još sedam projekata novih vrtića. 550 odgajateljica zaposlit ćemo na neodređeno, te u jaslicama zaposliti treće odgajatelje za vrtićke skupine. U osnovne i srednje škole uveli smo građanski odgoj, a broj stipendista povećali za gotovo 40%.

Unapređujemo javni prijevoz: osigurali smo bespovratna EU sredstva za 20 novih niskopodnih tramvaja te krećemo u izgradnju tramvajskih pruga na Heinzelovoj i Sarajevskoj. Nabavili smo i 65 novih autobusa. Izgradili smo biciklističku stazu u Prilazu Gjure Deželića te započeli gradnju staze Greenway na savskom nasipu, biciklističke magistrale preko Črnomerca te pripremne radove na Istočnoj biciklističkoj magistrali (ispod vijadukta pruge uz Branimirovu). Biciklističke staze proširili smo i na Jarunu te obnovili Aleju Matije Ljubeka. Da bismo osigurali postpotresnu otpornost prometne infrastrukture obnavljamo sve mostove i vijadukte.

Stvaramo sustav održivog gospodarenja otpadom kako bismo mogli zatvoriti Jakuševac: novim modelom naplate i prikupljanja otpada masu miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na Jakuševec smanjili smo za čak 33%, a s ulica uklonili polovicu svih spremnika. Ova promjena dolazi do svakog kućanstva i u suradnji s građanima od kojih 85% sada odvaja otpad stvorili smo osnove za zeleniji Zagreb.

Pročitajte i ovo Aktivno uključivanje države Grbin oštro o Pernaru: "To nije čovjek nego monstrum." Možemo! smatra da novi zakon ne štiti dovoljno posvojitelje i djecu

Pokrenuli smo energetsku tranziciju u zgradarstvu i solarizaciju krovova javnih zgrada: Započeo je projekt ZA-GREEN, koji će za energetsku obnovu pripremiti 50 zgrada javne namjene (cilj: investicije od preko 80 milijuna eura do travnja 2026.). Do kraja 2023. ćemo na osam javnih zgrada postaviti sunčane elektrane koje će imati kapacitet tri puta veći od svih dosad instaliranih sunčanih elektrana na krovovima u vlasništvu Grada. Uz to, izrađena je projektna dokumentacija za 13 elektrana Vodoopskrbe i odvodnje te idejno rješenje za sunčanu elektranu na Velesajmu. Da bismo osigurali kvalitetnu prehranu naših učenika, te investirali u lokalnu poljoprivredu u 10 osnovnih škola započinjemo pilot-projekt zelene javne nabave odnosno nabave hrane izravno od poljoprivednika iz Zagreba i okolice (cilj: uvođenje zelene javne nabave u sve gradske ustanove).

Nabavili smo 42 nova vozila hitne službe i saniteta, pokrenuli program približavanja primarne zdravstvene zaštite zajednici ("Štampar u tvom kvartu") te osigurali sredstva za financiranje novih specijalizacija iz područja dječje psihijatrije zbog izuzetno malog broja dječjih psihijatara u Hrvatskoj (svega 56). Pokrećemo Program zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osoba, a u KB Sveti Duh smo, po prvi put od 2016., osigurali dostupnost pobačaja na zahtjev do 10. tjedna trudnoće.

Unapređujemo mjere borbe protiv siromaštva: socijalne naknade smo proširili i na skupine koje unatoč socijalnoj ugroženosti dosad nisu dobivale pomoć, a postojeće naknade učinili adekvatnijima - uveli smo novčanu naknadu za korisnike prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, povećali naknadu umirovljenicima s niskim mirovinama, povećali novčanu pomoć za osobe s invaliditetom te uveli naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu u jednoroditeljskim obiteljima koji ne ostvaraju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu da bismo smanjivali dječje siromaštvo. U tom cilju osigurali smo i besplatan dječji vrtić za svu djecu čiji roditelji primaju zajamčenu minimalnu naknadu jer se nalaze u kategoriji socijalno najugroženijih obitelji.

Uz navedno, otvorili smo spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima, u Dotrščini ponovno obilježili mjesto stradavanja Srba, Židova, Roma i antifašista te pokrenuli proces promjene imena ulica nazvanih po suradnicima i podržavateljima ustaškog režima", navela je stranka Možemo! u priopćenju.