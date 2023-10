Zagrebački doktor besplatno će pomoći dječaku kojeg je napao pas: "Užasno me pogodilo kad sam čitao o tome"

Amara Bobaru početkom rujna u Brestju kod Sesveta za obraz je ugrizao pas i petogodišnjak je zadobio tešku ozljedu lica. Nakon što je hitno operiran, kirurginja mu je zašila ranu, ali je kazala da će ožiljak, i to poprilično velik, zauvijek ostati.

Kada je vidio tu vijest, Dinko Kaliterna, jedan od vodećih hrvatskih i europskih dermatologa te osnivač poliklinike Poliderma u Zagrebu, dječakovoj je obitelji ponudio besplatne tretmane kako bi se uklonio veliki ožiljak s usnice i obraza.

"I ja imam sina i obožavam djecu. Kada sam pročitao što se dogodilo, užasno me pogodilo jer znam koliki bi to bio hendikep za dijete kasnije u životu. Vidio sam da bi bilo dobro iskoristiti moje znanje i iskustvo i da bi bio grijeh ne pomoći djetetu", rekao je za Index.

"Onda sam odlučio pomoći Amaru kako bih mu uljepšao i popravio kvalitetu života te na koncu vratio osmijeh na lice, a to vrijedi više od bilo kojeg novca. Ljudski je pružiti pomoć dječaku i njegovoj obitelji jer znam koliko su opterećeni tom situacijom", dodao je.

Ispričao je da je dječak na tretman stigao dobre volje, ali da je do promjene došlo kada su trebali početi. Kaže da je Amar u početku bio malo nepovjerljiv, što je bilo i očekivano, ali da se opustio čim je vidio da je tretman bezbolan.

Amarovi roditelji Elvira i Armin Bobara, koji su neizmjerno zahvalni doktoru, rekli su da njihov sin još uvijek ima traume.

"Bilo me jako strah da će mu ostati ogroman ožiljak i neizmjerno sam zahvalna doktoru koji je ponudio pomoć, i to besplatnu. Amar još uvijek ima traumu, zna se buditi po noći i pitati za psa, tresti se i plakati. Često nas pita zašto je pas još uvijek kod susjeda. Ni nama to nije jasno. Veterinarka je procijenila da je pas agresivan i opasan, ali nije nikamo odveden. I drugi ljudi u ulici boje se za svoju djecu", ispričala je Elvira.