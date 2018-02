Aktivisti Zelene akcije u četvrtak su prije početka sjednice zagrebačke Gradske skupštine na prosvjednom performansu ispred Starogradske vijećnice pozvali gradske zastupnike da ne prihvate izvješće o provedbi Odluke o načinu prikupljanja i naplate odvoza otpada, jer ona neće unaprijediti odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivisti su istaknuli transparente s porukama koje su im uputili građani u online akciji na kojima je pisalo: "Želim spremnike za odvajanje na kućnom pragu i pod ključem", "Ne želim da se otpad spaljuje ili baca na odlagalište", "Želim pravednu naplatu po stvarnoj količini", "Ne želim hodati nekoliko stotina metara do spremnika za odvajanje", "Želim čipirane spremnike sa sustavom identifikacije i vaganja", "Želim da se otpad reciklira i kompostira", "Ne želim plaćati smeće koje ne proizvodim".

Prosvjednim performansom poziva se gradske zastupnike da ne prihvate izvješće o aktivnostima koje gradska vlast provodi temeljem Odluke o o načinu prikupljanja i naplate odvoza otpada jer ta odluka neće unaprijediti odvojeno prikupljanje otpada zato što donosi niz negativnih mjera, izjavio je novinarima voditelj programa gospodarenja otpadom u Zelenoj akciji Marko Košak.

Primjerice, uspostavlja se samo djelomično odvajanje otpada na kućnom pragu, što znači da će građani opet morati tražiti spremnike za odvajanje po kvartovima, a ne uspostavlja se niti pravedna naplata s obzirom da neće biti po stvarnoj količini već prema nekakvom nametnutom volumenu, kaže Košak.

Aktivisti Zelene akcije također pozivaju gradske zastupnike da ne prihvate izmjenu Odluke o komunalnom redu, kojom se financijski teret za ograđivanje i zaključavanje spremnika za odvajanje otpada želi "svaliti na leđa građana".

"To je apsolutno neprihvatljivo i smatramo da je to još jedna u nizu loših politika gradskih vlasti", istaknuo je Košak.

Komentirajući najavu gradonačelnika Milana Bandića da građani neće plaćati ograđivanje i zaključavanje spremnika nego Grad, uz dodatak da je to isto jer je opet na teret građana, Košak je rekao kako to pokazuje koliko je Bandiću i gradskim vlastima stalo do volje građana i javnog interesa.

"Kako su se uopće usudili takvu odluku uputiti na dnevni red, to znači direktno svaljivanje financijskog tereta na leđa građana za nešto što bi oni trebali isfinancirati iz EU fondova", ustvrdio je Košak.

Bojimo se da će toga biti još, zato želimo da zastupnici što prije zahtijevaju izmjene Odluke o naplati i prikupljanju otpada, poručio je Košak. (Hina)