Sportski trener (66) priveden je u Zagrebu zbog seksualnog zlostavljanja četiriju djevojčica. Najmlađoj je bilo samo 11 godina.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je hrvatskog državljanina (1952.) zbog osnovane sumnje da je počinio više kaznenih djela protiv spolne slobode te spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Osnovano se sumnja da je od 2003. do 2015. godine kao trener jednog sportskog kluba iz Zagreba na štetu četiri oštećenice u dobi od 11 do 17 godina počinio više kaznenih djela, i to jedno kazneno djelo spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavka 1. Kaznenog zakona/11, jedno kazneno djelo bludnih radnji iz članka 155. stavka 2. Kaznenog zakona/11 i dva kaznena djela spolne zlouporabe djeteta starijeg od petnaest godina iz članka 159. stavka 1. Kaznenog zakona/11, te tri kaznena djela bludnih radnji iz članka 193. stavak 2. Kaznenog zakona/1997., objavio je DORH.

Sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predloženo je da protiv osumnjičenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je i odredio istražni zatvor, ali samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok ga je odbio u odnosu na drugu predloženu osnovu, zbog čega će državno odvjetništvo uložiti žalbu.