Na Hvaru su dodijeljene najprestižnije domaće nagrade za 10 najboljih u turizmu.

Zagreb je turistička destinacija godine, a time je iza sebe ostavio Mali Lošinj, Krapinske toplice Dalmatinsku zagoru i Zagorje.

Gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću nagradu je uručio osobno premijer Andrej Plenković. ''Zaslužio je to Zagreb sa svim svojim rezultatima i djelima. Presudio je rad, šljaka'', kazao je Bandić.

''Možemo biti ponosni najbolja turistička godina u povijesti i zato je važno da svi zajedno pridamo pravu pozornost grani koja je generator rasta hrvatskog gospodarstva'', rekao je Plenković.

Nagradu za životno djelo, Anton Štefanić, dobio je Jerko Sladoljev, koji je cijeli život posvetio razvoju kamping industrije.

''Treba osluškivati ono što gost želi i to implementirati, to je osnova, treba oblikovat ne ono što ja želim, moje snove, nego snove onih od kojih živimo, kada to uspijemo mi smo napravili pravi preduvjet za uspjeh'', kazao je Sladoljev.