Zagađenje je u petak ujutro uočeno u Osijeku. Vjetar ga je donio do Siska i Zagreba, a sad ide prema Sloveniji.

Švicarska stranica IQ Air, koja uspoređuje kvalitetu zraka u svijetu, objavila je kako je u petak poslijepodne zrak u Zagrebu bio najzagađeniji na svijetu. Prema tablici objavljenoj u 17:15, iza njega je glavni grad Bangladeša. No već u 17:43 Zagreb je pao na šest mjesto.

Prema stranicama Hrvatskog zavoda za zaštitu okoliša zrak je danas bio zagađen i u Slavoniji, ali i u Sisku.

Zagađeni zrak u Zagrebu, ilustracija Foto: Borna Filić/Pixsell

"Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji. Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine", rekla je za 24sata dr. sc. Cleo Kosanović, načelnica sektora za kvalitetu zraka u Državnom hidrometeorološkom zavodu te dodala keko je propisano je da je 40 mikrograma po kubnom metru godišnja vrijednost, ali 24satna ne bi smjela prelaziti 50 mikrograma po kubnom metru.

U prvom navratu mjerenja u Osijeku ih je bilo 250 i više. No prema tablicama, čini se da razina onečišćenja pada.