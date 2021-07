Okupljanjem na Roosveltovom trgu ispred muzeja Mimara, u subotu započinje 20. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i duginih obitelji Zagreb Pridea koja se održava uz geslo "Prajd zauvijek".

U proglasu, iz udruge Zagreb Pride ističu da su prvom povorkom, koja se u Zagrebu održala 29. lipnja 2002., transrodne, interspolne, nebinarne, rodno varijantne, aseksualne, panseksualne, biseksualne i kvir osobe, gejevi i lezbijke izašli zauvijek iz tišine i prestali biti nevidljivi.

"Naših dvadeset prajdova proširilo je prostore slobode za LGBTIQ zajednicu. Ali i mnogo više od toga. Naših dvadeset prajdova učinili su naš grad i našu Republiku boljim, demokratičnijim, radosnijim mjestom za život svih građanki i građana. Šireći prostore naše slobode, učinili smo slobodnijim čitavo društvo", ističu i dodaju da njihove borbe nisu završene.

LGBTIQ zajednica u posljednjih 20 godina izborila se za pravo na vidljivost u javnosti i na sudjelovanje u političkom, kulturnom i društvenom životu, pravo na slobodu okupljanja lišenu prijetnji i nasilja, te za zabranu diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja, za kažnjavanje zločina iz mržnje, za promjenu oznake spola i pravo na život u svom rodnom identitetu, za životno partnerstvo, obiteljski život, partnersku skrb i pravo na udomljavanje.

Potrebne COVID digitalne potvrde

Organizatori ističu da će se cijeli skup, od okupljanja ispred Mimare do programa u Parku Ribnjak održavati sukladno epidemiološkim uvjetima, pa će pristup u povorku i na skup na Ribnjaku imati isključivo osobe s valjanom EU-ovom digitalnom COVID potvrdom. Valjanost potvrda provjeravat će redari, a sudionici su dužni držati razmak od 1,5 metra uz preporučeno nošenje zaštitnih maski.

Okupljanje ispred muzeja Mimara počinje u 14 sati, a u 15,30 sati povorka će se kretati centrom grada po trasi dugoj 2,3 kilometra sve do parka Ribnjak gdje će se održati politički prosvjedni skup "Dvadeset prajdova zajedno u drugarstvu i otporu". Nakon toga, u zabavnom programu od 18 do 20 sati na Ribnjaku nastupaju House of Flamingo, Senidah, Željka Ru. i Tajga&Tundra.