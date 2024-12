Posljednji je dan suđenja Francuzu Dominique Pelicotu, muškarcu koji je drogirao svoju suprugu i dovodio muškarce da ju siluju.

Na suđenju se obratio svojoj obitelji te se ispričao i više puta zatražio oprost, prenosi Le Mond.

"Žalim zbog onoga što sam učinio i što su zbog mene patili. Nikada neću moći otplatiti svoj dug prema obitelji", rekao je Pelicot, dodavši da je gubitak kontakta s obitelji gori od zatvora. Svojoj obitelji poručio je: "Volim vas, ostatak mog života je u vašim rukama. Još ovaj posljednji put molim vas da mi oprostite."

Dominique Pelicot je priznao da je drogirao svoju suprugu između 2011. i 2020. te da je pozvao više od 70 stranaca da je siluju i seksualno zlostavljaju u njihovoj kući u selu Mazan na jugu Francuske. Državni odvjetnik zatražio je da mu se izrekne maksimalna kazna od 20 godina.

Za ostale optužene, koji su dom Pelicotovih posjećivali i do šest puta, zatražene su kazne između 10 i 18 godina. Jedan optuženik, koji je suđen za seksualno zlostavljanje, suočen je s minimalnom kaznom od 4 godine zatvora.

Presuda će biti objavljena najranije u četvrtak.

Gisèle Pelicot je svjedočila krajem listopada i tada je na sudu o svom odnosu s mužem izjavila:

"Živjela sam s njim 50 godina. Ne bih ostala s njim da je bio agresivan. Kao i svi parovi, ponekad bismo se posvađali. Prošli smo kroz mnogo izazova, bolesti, posla... Nije bio grubijan, nije me tukao. Nevjerojatno mi je da je ovo učinio, nikada nisam mogla ni pomisliti na to.

Odvjetnik obrane potom ju je upitao je li joj poznato da je njezin suprug pisao memoare 2011. godine, piše The Guardian.

"Kći ga je upitala da napiše nešto o svom djetinjstvu. Znala je da je imao teško djetinjstvo i rekla mu da napiše memoare. Uzela sam taj rukopis i odlučila ga pročitati za vrijeme blagdana. Doznala sam da je bio silovan kao mali dječak. To me jako pogodilo, nisam to znala prije", rekla je.

