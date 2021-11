Udruga za sindrom Down Zagreb objavila je na svojoj Facebook stranici zadaćnicu njihovog člana Dominika.

Dominik ima Down sindrom i napisao je zadaćnicu Život kao tkivo moje priče. Opisao je izazove s kojima se svakodnevno susreće, a njegovu zadaćnicu objavila je Udruga za sindrom Down Zagreb, u koju Dominik redovito dolazi.

Objava je do sada prikupila više od 1300 lajkova i više od 300 dijeljenja.

"Ovo je nešto predivno i to bi trebala pročitati i djeca u ostalim školama", samo je jedan od komentara ispod objave.

Prenosimo Dominikovu zadaćnicu:

"Ja sam se rodio s jednim kromosomom viška. To znači da imam Down sindrom i da sam malo drugačiji od drugih. Puno stvari mi je teže nego ostalima. Moram se više truditi i za neke stvari trebam pomoć", napisao je Dominik u svojoj zadaći pod naslovom Život kao tkivo moje priče.

"Imam asistenticu koja mi pomaže u školi i kod kuće. S njim učim i pišem zadaću. Ona mi olakša teške stvari. Mama kaže da imam dobru memoriju i da mogu zapamtiti puno toga. Ne znam računati napamet pa mi je matematika teška. Teško mi je i penjati se po stepenicama pa skoro nikad ne idem van kad je veliki odmor. Nekad profesori puno i brzo pričaju pa ne shvatim što su me pitali, iako znam odgovor. Nevia uvijek kaže da ih pitam da ponove, ali me nekad sram a to ne napravim.

Na tjelesnom ne mogu napraviti zvijezdu, teško mi je igrati nogomet i košarku kad igramo pravu utakmicu. Sve se događa jako brzo, a ne mogu brzo doći s jednog koša ili gola na drugi. Moji prijatelji iz razreda zbog mene uspore igru da i ja zabijem koš ili gol", nastavio je opisujući svoju svakodnevicu.

"Često idem u udrugu ljudi s Down sindromom. Tamo sam upoznao i neke druge ‘downiće’. Jedan od njih je x. On ne može pričati. Njemu je puno teže nego meni. Ja kad hoću pohano i rizi-bizi kažem mami, a x to ne može reći. On ne ide u školu zbog toga i to je loše jer škola pomaže ljudima da budu pametni i tamo upoznaš svoje prijatelje", piše Dominik.

"Iako mi je nekad teško, svejedno volim svoj Down sindrom. Takav sam se rodio i takav sam cijeli život. Imam sreće što imam dobre ljude oko sebe, svoje prijatelje, obitelj i asistenticu", zaključio je Dominik u svojoj školskoj zadaći.