Ovo revolucionarno pojačalo pretvara tvoj mobitel u prvoklasni zvučnik i omogućuje ti da uživaš u vrhunskom zvuku glazbe bilo kada i bilo gdje bez bacanja gomile novca na skupe zvučnike.

Od nedavno je na našem tržištu dostupno jedinstveno pojačalo za mobitel X-Tum koje po svojem praktičnom dizajnu i funkcionalnosti parira daleko skupljoj konkurenciji. U usporednom testu nadmašilo je čak i 3 puta skuplji zvučnik. Kako je to moguće, saznaj u nastavku…



Većina korisnika pametnih mobitela svjesna je da njihovi uređaji nisu primarno namijenjeni reprodukciji glazbe. Da, zvučnik postoji, ali kvaliteta zvuka koja dopire iz njega nije najsjajnija.



No sada postoji način kako možeš drastično poboljšati kvalitetu zvuka na mobitelu. X-Tum je malo i jednostavno pojačalo koje poboljšava kvalitetu i volumen zvuka na tvojem mobitelu i do nekoliko puta.



Kako je moguće da jeftino pojačalo zamijeni skupe zvučnike?



Grupa mladih stručnjaka u želji da stvori jednostavan držač za mobitel došla je na ideju da u isti ugradi inovativno pojačalo namijenjeno za povećanje volumena i poboljšanje kvalitete zvuka.



Njihov patent vrlo je brzo premašio očekivane brojke i u usporedbi sa skupljim zvučnicima izašao kao apsolutni pobjednik. Glavni je razlog što funkcionira bez struje ili bilo kakva napajanja i baterija. Također ne zahtijeva ni bluetooth povezivanje poput standardnih zvučnika.



Praktični gadget X-Tum dokaz je da i manje poznati proizvodi mogu parirati ili čak nadmašiti skupe brandove i to s daleko manje uloženog novca.



Zbog čega je X-Tum pojačalo tako popularno?



Ovo su 4 ključna, ali ne i jedina, razloga popularnosti ovoga vrhunskog pojačala:



• Povećava jačinu zvuka

• Poboljšava kvalitetu zvuka

• Ne zahtijeva bluetooth povezivanje

• Ne koristi napajanje



X-Tum pojačalo iznimno je jednostavno za uporabu, jednostavno postavi svoj mobitel u otvor na pojačalu pazeći da je zvučnik mobitela postavljen na donjoj strani. Zatim pusti glazbu i uživaj bilo kada i bilo gdje.



Ostale karakteristike pametnog pojačala za mobitel?



Osim što X-Tum možeš koristiti kao pojačalo zvuka, također ima vrlo korisnu funkciju držača za mobitel zahvaljujući kojoj možeš:



• Gledati filmove i videozapise bez uporabe ruku

• Razgovarati mobitelom bez ruku

• Odgovara mobitelima standardne veličine

• Pogodan je za horizontalno i vertikalno držanje



Iskustva zadovoljnih korisnika



„Svakodnevno ga koristim dok gledam videozapise na internetu, a pošto služi i kao držač uopće ne moram koristiti ruke pa tijekom gledanja mogu grickati.” – Marko



„Sin mi je kupio ovo pojačalo zvuka za mobitel. Sada bez problema mogu slušati radio i vijesti na mobitelu bez uključivanja slušnog aparata.” – Damir



Koliko je novca potrebno izdvojiti za kupnju ovoga pojačala za mobitel?



Za razliku od precijenjenih brendiranih zvučnika i pojačala za koje moraš izdvojiti gomilu novca, X-Tum pojačalo može biti tvoje i po 3 puta nižoj cijeni.



Samim time kupnja ovog gadgeta neće probiti tvoj budžet. U to se možeš uvjeriti na službenoj internetskoj stranici ovoga ne tako poznatog, ali iznimno kvalitetnog brenda pojačala za mobitel.



Usporedbe radi, pojedini zvučnici za mobitel renomiranih brendova imaju raspon cijena od 500 do 1500 kuna.



Isplati li se kupiti X-Tum?



Bez sumnje! X-Tum pojačalo sve je što trebaš za svoj mobitel. Iznimno je funkcionalan, a njegov praktičan dizajn omogućuje ti da ga koristiš gdje god da si.



Predstavlja savršen omjer cijene i kvalitete, a s obzirom na kvalitetu zvuka koju pruža svaka uložena kuna je opravdana.



Sada imaš priliku ugrabiti pojačalo za sebe po još nižoj cijeni!



Ingeniozni gadget za mobitel X-Tum koji iskustvo slušanja glazbe podiže na višu razinu samo danas može biti tvoj po 50 % nižoj cijeni od postojeće. Jednostavno klikni na link ispod i on će te odvesti na službenu stranicu DokiShop trgovine gdje je za čitatelje dnenvik.hr portala osiguran ovaj nevjerojatni popust.



Ne znaš za DokiShop? To je jedinstvena trgovina kojoj su kupci uvijek na prvom mjestu. Zbog toga nastoji revolucionirati način online kupnje i učiniti ju dostupnom za svakog.



Svojim sigurnim i pouzdanim poslovanjem kontinuirano bilježi porast novih korisnika. Uz to, statistike pokazuju da se čak 93 % kupaca vraća, što je dovoljan dokaz povezanosti DokiShop branda sa svojim kupcima. Također, pokazuju što ljudi misle o brandu čiji proizvodi čine našu svakodnevicu lakšom, a život ispunjenijim.



Jedan od proizvoda iz bogate ponude DokiShop trgovine koji će zaista tvoju svakodnevicu učiniti lakšom i zabavnijom je definitivno X-Tum.



