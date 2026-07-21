Stižu tuča, grmljavinsko nevrijeme i olujni vjetar: Za jednu regiju izdano crveno upozorenje!

U splitskoj regiji danas kasno poslijepodne i navečer očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega će na snazi biti najviša, crvena razina upozorenja, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Nakon prijepodnevnih nevremena s olujnim vjetrom, obilnom kišom te lokalno i tučom na sjevernom dijelu Jadrana i nešto slabije izraženih u dijelu Like i na sjeveru Dalmacije, u drugom dijelu dana očekuje se nastavak nestabilnog vremena, uz još jače izražene meteorološke uvjete za pojavu grmljavinskog nevremena, poručuju iz DHMZ-a.

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Posebno se to odnosi na dio Dalmacije (splitska regija) u kasnim popodnevnim i večernjim satima, gdje će stoga na snazi biti najviša razina upozorenja (crvena) za grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Narančasto je upozorenje na snazi za riječku i kninsku regiju, gdje tijekom poslijepodneva također može biti izraženih grmljavinskih pljuskova. Na povećanu vjerojatnost za njih navečer i u noći treba računati i na krajnjem jugu zemlje, odnosno u dubrovačkoj regiji, gdje je također na snazi narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme sve do srijede ujutro.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite te pozvalo građane na oprez zbog opasnih vremenskih (ne)prilika.