Primorsko-goranski župan je kazao kako će vidjeti hoće li škola i početi 7. rujna jer mu je čudno da premijer već govori da škola počinje 7. rujna, a ministar obrazovanja govori da će u ponedjeljak biti povjerenstvo, koje će razmatrati uvjete, hoće li početi 7. rujna i pod kojim okolnostima.

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina u petak je poručio da je ta županija spremna za početak nove školske godine te da su za sve učenike i nastavnike škola, kojima je osnivač županija, osigurane platnene maskice, dezinficijensi i toplomjeri.

"Roditeljima djece koja idu u osnovne i srednje škole mogu poručiti da je županija spremna što se tiče objekata i ne samo objekata, nego smo i za 22.000 nastavnika i učenika nabavili maskice, dezinficijense, toplomjere i sve što treba da bi se škola mogla održavati u uvjetima koji jesu," izvijestio je Komadina na konferenciji za novinare.

Ocijenio je da županija treba osigurati uvjete, dodavši da će se vidjeti hoće li škola i početi 7. rujna.

"Malo mi je čudno da premijer već govori da škola počinje 7. rujna, a ministar obrazovanja govori da će u ponedjeljak biti povjerenstvo, koje će razmatrati uvjete, hoće li početi 7. rujna i pod kojim okolnostima, hoće li biti daljinske nastave, i za koje učenike. To govori o tome da se opet donose političke odluke, a ne na razini struke", izjavio je Komadina.

Istaknuo je da županija nastavlja s velikim ulaganjima u škole, da su tijekom ljeta obavljeni popravci na 30-ak objekata, a u tijeku je i izgradnja škole u Jelenju. U školi u Matuljima dograđene su učionice i ostvareni uvjeti za jednosmjenski rad, ostalo je još nekoliko škola koje će se dograđivati, a počet će i gradnja škole u Marinićima.

Tako će se osigurati jednosmjenski rad u 32 škole što je i plan za iduću godinu, rekao je župan Komadina.

Skraćivanje sata na 40 minuta i zapošljavanje spremačica

Pročelnica za odgoj i školstvo Edita Stilin rekla je, da je u suradnji s ravnateljima škola, dogovoren set provedivih mjera, kao što su nabava platnenih maskica, dezificijensa, toplomjera, sapuna, te da se razmišlja i o nabavi vizira za učenike srednjih škola.

Najavila je da će od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražiti skraćivanje školskoga sata na 40 minuta, kako bi se dobilo dodatno vrijeme za dezinficiranje i čišćenje između smjena.

Predložit će se i da nastava, gdje je to moguće, svima ne počinje u isto vrijeme, da se u nastavi organizira što više blok-satova, da tijekom tjelesnog odgoja ne bude kontaktnih sportova, te da se, gdje je to moguće, izbjegnu smjene, da ne bude kabinetske nastave i da se učenici ne sele iz razreda u razred, kao i da se praksa održava unutar škole, gdje god je to moguće.

Također, predlaže se da se marende što više nose od kuće, da se ne koriste školske blagavaonice, da se nastavnici što manje okupljaju u zbornicama, a sjednice održavaju online,.

Do daljnjeg neće biti eskurzija, priredaba i škole u prirodi, a u učeničkim domovima nastojat će se da u sobama budu učenici iz istog razreda, škole ili područja.

Stilin je izvijestila i da su, nakon prvog upisnog kruga, popunjena mjesta u deset srednjih škola u županiji, a u 20 škola još ima mjesta te da su svi učenički domovi posve popunjeni.

Istaknula je da postoji potreba da se na postojeća radna mjesta zaposle spremačice u školama, ali da mjerodavno ministarstvo teško daje suglasnost za njihovo zapošljavanje.