Produženi vikend pred vratima donosi preokret: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nema fronta u našoj blizini. Međutim, tlak zraka u postupnom je padu, što znači da anticiklona koja je djelovala na nas posljednjih dana - sada slabi, štoviše nad nama će u četvrtak biti jedan manji ciklonalni vrtlog, a uz to, stiže nam i malo vlage u višim slojevima atmosfere. Zbog toga će u četvrtak biti nestabilnije.

Prijepodne još većinom vedro. Malo oblaka samo uz granicu sa Slovenijom. Vjetar će posvuda biti vrlo slab, gotovo nezamjetan, samo na krajnjem jugu slaba do umjerena bura. Jutro će, uz to, biti malo toplije nego posljednjih dana - na kopnu će najniža temperatura biti između 13 i 17, a na obali od 23 do 25.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije nego ujutro, ali i dalje barem djelomice sunčano. Ipak, raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, osobito uz slovensku granicu. Tih pljuskova će lokalno biti popodne, ali i navečer te u noći. Dan će inače biti vruć i sparan s najvišom temperaturom između 33 i 35 stupnjeva, a neće baš biti niti vjetra da malo ublaži tu vrućinu.

U Slavoniji pretežno vedro, vruće i sparno. Vjetar će biti slab, jugoistočni, a temperatura između 34 i 36. Predvečer i navečer na zapadu postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom.

U Istri, Primorju i gorju sunčan i vruć dan, uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre može biti kraćih, lokalnih pljuskova.

Temperatura će biti između 31 i 34. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar što će zapravo doprinositi osjećaju sparine. Zatim, kasno navečer, nakon 22 sata, lokalno je moguće jače nevrijeme s grmljavinom i olujnim vjetrom, prvo na području Istre, a kasnije i na Kvarneru te u Gorskom kotaru.

U Dalmaciji će u četvrtak biti pretežno vedro. Malo oblaka moguće je samo u unutrašnjosti te na sjeveru. Oko podneva će zapuhati maestral koji će ranije nego inače Oslabjeti pa okrenuti na slabo jugo. Temperatura će biti između 32 i 35, a u unutrašnjosti i do 37.

More se još malo ohladilo zbog bure, no i dalje je ugodno za kupanje, većinom je između 25 i 28. Samo kod Dubrovnika i Šibenika hladno: oko 21. U petak će na kopnu biti vruće, sparno i još nestabilnije nego u četvrtak, tako da će češće biti pljuskova i grmljavine – osobito kasno poslijepodne, navečer te u noći na subotu.

Lokalno je moguće i nevrijeme. Za vikend zato pretežno sunčano te ugodnije i manje vruće, oko 28 Celzijevih stupnjeva. Još samo rijetko uz poneki pljusak, ponajprije u subotu.

Na obali će većinu vremena biti sunčano i vruće, no i ovdje će vrućina malo popustiti, za 3 do 4 stupnja. U petak kasno popodne i u noći na subotu lokalno će biti pljuskova, ponajprije na sjevernom dijelu, od Istre do Zadra. U subotu je zatim još poneki pljusak moguć u Dalmaciji, dok će nedjelja posvuda ostati suha. U petak će puhati slabo do umjereno jugo, a za vikend umjerena bura i tramontana.

Još jedan iznadprosječno topao mjesec dolazi svome kraju. Srpanj ćemo najviše pamtiti po izraženom i dugotrajnom toplinskom valu koji nas je pogodio početkom mjeseca. ž

U četvrtak počinje kolovoz za koji je također velika vjerojatnost da će biti topliji od prosjeka, i to znatno, tako da su izgledni toplinski valovi. Kiše će biti manje nego inače, te kao i obično, dolazit će u kratkotrajnim pljuskovima. Veća vjerojatnost za njih je u drugoj polovini mjeseca.

