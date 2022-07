Most slobode u Zagrebu bit će od petka 8. srpnja od 20 sati do ponedjeljka 11. srpnja do 4 sata zatvoren za sav promet.

Preko vikenda jedan od najvažnijih mostova u hrvatskoj metropoli koji povezuje centar grada i Novi Zagreb bit će privremeno zatvoren za sav promet kako bi se mogli kvalitetno izvesti radovi betoniranja i varenja prijelaznih naprava na mjestu prekida, a što zbog vibracija nije moguće izvoditi pod prometnim opterećenjem, najavili su ranije iz Grada Zagreba.



Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno

Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno

Prilikom radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na istočnoj strani Mosta, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Iz Grada su sugrađane upozorili na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.



Također napominju da će tijekom izvođenja radova na Mostu slobode, koji su predviđeni do 31. kolovoza, biti dodatnih zatvaranja Mosta za sav promet, a o čemu će javnost pravovremeno obavijestiti.



Iz ZET-a su također zamolili za razumijevanje i obavijestili o obilaznim pravcima autobusnih linija:



Autobusne linije 166 (Glavni kolodvor – Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor – Sloboština), 220 (Glavni kolodvor – Dugave), 221 (Glavni kolodvor – Travno), 229 (Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište), 241 (Glavni kolodvor – Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor – Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor – Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski vrh) i 313 (Glavni kolodvor – Vukomerić) prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linije 234 i 243:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Ulica Joszefa Antalla – i u nastavku uobičajenim trasama do odredišta

u smjeru Glavnog kolodvora – redovnom trasom do raskrižja Ulice Joszefa Antalla i Avenije Većeslava Holjevca – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija - (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednica – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru



Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, i na autobusnom stajalištu Bundek u smjeru juga.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusna stajališta N.S.knjižnica u smjeru juga i autobusno stajalište Bundek u smjeru sjevera.

Linije 219, 220 i 229:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Ulica Savezne Republike Njemačke – i dalje uobičajenim trasama prema odredištima



u smjeru Glavnog kolodvora – redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru.

Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka i autobusnog stajališta Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga kao ni i obostrana autobusna stajališta Bundek, MSU i Sopot.



Linije 166, 221, 241, 242, 268, 310, 311 i 313:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Avenija Većeslava Holjevca – u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima



u smjeru Glavnog kolodvora – redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i dalje uobičajenim trasama do Glavnog kolodvora

Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka i na autobusnom stajalištu Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga i obostrano autobusno stajalište Bundek.