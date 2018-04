Start utrke, 6. svibnja, uživo će se prenositi na Novoj TV od 12:30 do 13 sati, a cijela utrka uživo će se moći gledati na portalu DNEVNIK.hr.

Prve nedjelju u svibnju cijeli svijet još će se jednom ujediniti u istom cilju – trčati za one koji to ne mogu. Globalna utrka Wings for Life World Run, čiji je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine, 6. svibnja održat će se po peti put.

Domaće izdanje utrke i ove godine starta u Zadru, gdje će u 13 sati po lokalnom vremenu s Liburnske obale potrčati rekordnih 8500 sudionika koji u Hrvatsku stižu iz više od 30 zemalja svijeta. Trči se poznatom rutom uzduž Jadranske magistrale, a utrka je gotova kada presretačko vozilo dostigne posljednjeg trkača i trkačicu.

Nova TV ponosni je partner ovog humanitarnog trkačkog događaja, čiji broj sudionika raste iz godine u godinu. Osim što sliku i nezaboravnu atmosferu iz prelijepog Zadra šalje u cijeli svijet, domaćim gledateljima omogućava njezino praćenje uz poznate voditelje, komentatore i goste iznenađenja. Start utrke uživo će se prenositi na Novoj TV od 12:30 do 13 sati, a cijela utrka uživo će se moći gledati na portalu DNEVNIK.hr.

U prijenosu pod uredničkom palicom iskusne Ivane Ivančić iz Zadra će se uživo uključivati voditelji Mia Kovačić i Dorijan Elezović, dok će Vlado Boban, sa zanimljivim gostima, na portalu DNEVNIK.hr komentirati tijek utrke. Uz gostovanja i atmosferu sa same lokacije, Nova TV gledateljima donosi i inspirativne priče o ljudima koji podržavaju utrku i u njoj sudjeluju.

Utrka Wings for Life World Run iz godine u godinu raste, a stopostotni iznos prikupljenih startnina i donacija ulaže se u zakladu Wings for Life, međunarodnu neprofitnu zakladu koja diljem svijeta financira znanstvena i klinička istraživanja s ciljem pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Posebnost ove utrke jest u tome što sudjelovati mogu svi, amateri, profesionalci, kao i osobe s invaliditetom, te što trkači ne trče prema cilju, već cilj – odnosno presretačko vozilo – lovi njih.

U protekle četiri godine u pokretu Wings for Life World Run sudjelovalo je više od 435.000 ljudi u više od 58 zemalja svijeta, pretrčano je 4,2 milijuna kilometara i prikupljeno je 20,6 milijuna eura za najsuvremenija istraživanja.

