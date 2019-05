Već šestu godinu za redom prvi svibanjski vikend u Zadru Hrvati opet pokazuju svoje veliko srce. Humanitarna utrka Wings for Life World Run opet je okupila tisuće trkača, a u Zadru ih je bilo devet tisuća.

16:41 - Svjetska pobjednica s 54,5 km je Nina Zarina. Druga je Dominika Stelmach, a treća Nikolina Šustić Stanković. Među prvih pet plasirala se i Ines Jozić koja je tračala u zadarskoj utrci i u svjetskim okvirima završila na petom mjestu.

16:26 - Automobil je dostigao vodeću trkačicu u zadarskoj WFL utrci Ines Jozić te je time okončana utrka u ženskoj konkurenciji. Jozić je pretrčala gotovo 50 kilometara.

''Presretna sam. Ne mogu vjerovati. Bilo je super. Da sam mogla i dalje, išla bih, ali me auto zeznuo. Opraštam mu ovaj put'', našalila se Ines. U prosjeku je trčala 15 km/h. Ines je na utrci bila i prošle godine kada je istrčala 27 kilometara, a ove godine 49.

16:22 - Nikolina Šustić Stanković pala je na treće mjesto ukupnog poretka u svijetu, a među prvih pet nalazi se i trkačica Ines Jozić koja trči u zadarskoj utrci.

16:01 - Po zadnjim informacijama Hrvatska trenutno ima vodeću trkačicu u svijetu - Nikolina Šustić Stanković pretrčala je do ovog trenutka više 48 kilometara! Šustić Stanković trči u Njemačkoj i vodeća je u konkurenciji trkačica koje sudjeluju u svim današnjim WFL utrkama.

Nikolina Šustić Stanković (Foto: Dnevnik.hr)

14:40 - Prema statističkim podacima na utrci najviše ima ljudi iz Zagreba, potom Zadra, a onda Rijeke. Autobusi će početi vraćati trkače koji su završili s utrkom u centar Zadra.

14:35 - Sve više trkača završava utrku. Svi naglašavaju da su prezadovoljni atmosferom. Trkačice su rekle kako su vremenski uvjeti jako dobri te su oni koji su otrčali 14 kilometara prezadovoljni svojim rezultatima. Jedna od trkačica je svoju motivaciju jednostavno objasnila rekavši da "trči za one koji ne mogu"

14:30 - Nakon sat i pol utrke Catcher Car dostigao je prve trkače

14:20 - Na 15 kilometru utrke trkač Ilija, koji planira stići do Splita, rekao je kako nema potrebe ni jesti ni piti za vrijeme utrke. "Samo sam trčao, ništa više" rekao je Ilija o tome kako se pripremao. Trenutno je od 9 tisuća ljudi već nekoliko tisuća pretrčalo Sukošane.

14:13 - Vodeći trkač trenutno je znatno ispred drugo i treće plasiranog.

14:10 - Prvi trkač koji je odustao je došao do Sukošana. Rekao je kako mu je ovo prva godina da sudjeluje u utrci i da će se sada odmarati. "Trčao sam u timu, ali ostali su iza mene. Dogodine treba ići opet. Mogao sam još malo, ali ipak sam odlučio da ne mogu", rekao je trkač.

13: 50 - Prvi trkači su ušli u Sukošane, a prošla su prva policijska vozila, tu je i Hitna pomoć. Jedna od volonterki, gospođa Mirjana iz Sukošana, rekla je kako "već dva sata sve skupa pripremamo. Svi zajedno smo za jedan cilj, cijeli svijet". Komentirala je i kako je trkače unatoč lošim prognozama, već petu godinu za redom, dočekalo lijepo vrijeme.

13:40 - trenutno su vodstvo preuzeli jedan trkač i dvije trkačice

13:30 - Krenuo je Catcher Car u "lov" na trkače. U prvo vrijeme automobil vozi 14 kilometara na sat, a s vremenom postupno ubrzava.

13:25 - Za natjecateljima će uskoro krenuti takozvani Catcher Car, automobil koji "hvata" natjecatelje. Taj automobil zapravo predstavlja cilj utrke jer onoga trenutka kad dostigne trkača, očita njegov čip s natjecateljskog broja te je za tog natjecatelja utrka završena.

13:00 Utrka Wings For Life 2019. je započela! Čak 9000 natjecatelja krenulo je iz zadarske luke. Od samog starta brojni Zadrani su uz stazu i glasno bodre natjecatelje. U utrci sudjeluje i oko 1500 trkača iz inozemstva.

I ove godine trkači trče za one koji to ne mogu – one s ozljedom leđne moždine, jednom od najgorih vrsta ozljeda koje se čovjeku mogu dogoditi. Osim u Zadru, utrka se obilježava na raznim lokacijama diljem svijeta.

Utrka Wings For Life 2019. (Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL)

Događaj pun inspirativnih priča i nevjerojatne atmosfere u Zadru rasprodan je više od mjesec dana prije same utrke, a sav iznos koji se prikupi od startnina i donacija odlazi neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life koja financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja kojima se nastoji pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Do sada je zahvaljujući ovoj humanitarnoj priči skupljeno 23,6 milijuna eura.

Danas će i David Mzze, jedan od troje pacijenata koji su prohodali zahaljujući istraživanjima koje financira Zaklada Wings For Life, napraviti prve korake preko startne linije u švicarskom Zugu. To je povijesni trenutak ne samo za njega, već sve koji su zbog ozljede leđne moždine danas u kolicima.

Wings For Life 2019. u Zadru (Foto: Dnevnik.hr)

Specijalna emisija na Novoj TV od 12:30 gledateljima donosi zanimljive goste i razne inspirativne priče o ljudima koji podržavaju utrku i u njoj sudjeluju.