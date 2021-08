Zavijanje ranjenog i bolesnog vuka već tjednima budi stanovnike mjesta u okolici Sinja. Što se s ovim vukom točno dogodilo i kakva mu je budućnost, odlučit će interventni tim koji brine o ovim strogo zaštićenim životinjama.

Ozlijeđeni vuk udomaćio se u sinjskom kraju. U potrazi za hranom viđaju ga već dva mjeseca.

"Fali mu pola repa, oči su mu upale, mršav je, dlaka mu je ofucana što bi reka stari svit, on jedva hoda, uvija se dok ide, jednostavno vidi se na njemu da je beštija nemoćna. On ne zavija da bi obilježavao svoj teritorij što vukovi imaju običaj da bi tražio žensku, nego zavija, on plače praktički, on traži pomoć", rekao je Slaven Kardoš iz Sinja.

Zbog ove jedinke strogo zaštićene vrste u Sinj stiže interventni tim nadležnog ministarstva.

"Očito je da je životinja u nevolji, odnosno da je bolesna. Područje Dalmacije je poznato i po lišmaniozi (infekcija organizmima lišmanijama), već smo imali takve slučajeve, životinje sa lišmaniozom vrlo teško preživljavaju i mi vjerujemo, odnosno sumnjamo da je i u ovom slučaju tako. Tek kad dođemo na teren i vidimo situaciju, uspijemo eventualno uhvatiti tu životinju, moći ćemo adekvatno procijeniti ili reagirati", izjavila je Jasna Jeremić, doktorica veterine.

Dotad mole građane da životinju u slučaju susreta ne uznemiravaju.

Andreo iz Sinja je rekao: "Mislim, vukova ima, moraju se spuštati na selo, šta imaju gore, moraju dolazit."

"Nisan ja nikad s njima ima da sam ih ja vidio tu, ali spuste se, spuste, gladni bit će", rekao je Nenad iz Glavica.

Kardoš vjeruje da ih preko Dinare velik broj stiže iz Bosne i Hercegovine. "Ne triba njima ni COVID putovnica, oni migriraju. Stočni fond se smanjio, to je neminovno, divljači je sve manje i oni se sve bliže približavaju. To nisu samo vukovi, vi ćete vidjet u gradu više kuna nego po šumi.

U prva četiri mjeseca ove godine vukovi su usmrtili tisuću domaćih životinja, a u Ministarstvu gospodarstva tvrde da nije zapaženo povećanje, za što oštećenicima isplaćuju iznos od oko milijun i 750 tisuća kuna na godišnjoj razini, doznaje reporter Ivan Kaštelan.

Stočari s terena tvrde suprotno.

"Na ovim ih je prostorima tri puta više nego što je dozvoljeno. On se jednostavno socijalizirao s ljudima i ne boji ih se. Trajno rješenje za nas stočare bilo bi da se vuk skine s liste ugroženih vrsta jer on to nije i da se dozvoli godišnja lovačka kvota za njega", rekao je Ivan Tešija, predsjednik udruge Hrvatski krški pašnjaci.

Dok se takva odluka eventualno ne donese, kazna za usmrćivanje vuka ostaje 40 tisuća kuna.

