Nakon što su nedavno vukovi u Lici poklali 87 ovaca, na ulazu u Gračac - jeziv prizor. Lešinu vuka netko je objesio na prometni znak. Ovlašteni vještak Ministarstva gospodarstva preuzeo je lešinu.

Na Veterinarskom fakultetu utvrdit će se uzrok uginuća. Sve istražuje i policija. Podsjećamo, vuk je u Hrvatskoj zaštićena životinja.

VIDEO Brutalno iživljavanje nad dječakom u Zadru: Pojavile se i stare snimke zlostavljanja, vršnjaci samo gledaju sa strane

Jedan samostrelom ubijao mačke, drugi zračnom puškom pijetle: Prijeti im zatvor

''Vjerujem da je netko nešto htio s time napraviti, iako je za mene to jedan neljudski, sadistički, stvarno bezobziran čin koji ne mogu opravdati. Pretpostavljam da je to neka poruka jer ga je netko tako objesio na tablu Gračac. To je stvarno neljduski do kraja'', zgrožen je Igor Hak, vještak Ministarstva gospodarstva.

Stočar Nebojša Lukić se zabrinuo da nije možda njegov ovan obješen, ali na kraju je saznao da je ubijena životinja zapravo vuk.





Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr