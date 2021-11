Teme važne državnom vrhu, točnije kadroviranje po Pantovčaku i kadroviranje po veleposlanstvima, Vukovarcima nisu važne. Štoviše, svađe političara uvredljive su im.

Činilo se da će 30. obljetnica sloma obrane vukovarskog naselja Lužac proći dostojanstveno. No, vrhovni zapovjednik i ministar obrane suzdržali su se samo tijekom protokola.

"Nije dobro, nije dobro, ne bi se trebalo, mislim prepucavati", misli branitelj Ilija Martić.

Stradalnici i branitelji podsjetili su na to što znače problemi.

''Oni izlaze iz podruma i ubijaju one koji su zarobljeni. Što je najgore, ubili su i trudnicu jednu i četvero-petero djece su ubili'', prisjeća se Ivan Ćurić, zapovjednik obrane Lužca.

Nitko nije odgovarao za zločine

Ubijena trudnica bila sestra Mire Komunicki. Imala je 19 godina. Tek jučer do nje su došle njezine posljednje riječi. ''Da voli mene i majku. Jako volimo i mi nju i uvijek ćemo je voljeti'', kaže kroz suze Mira.

U Lužcu je ubijeno 69 osoba, mahom civila. Za 30 mještana još se traga.

Za zločine do danas nitko nije odgovarao. ''Pitali su me kakav dokaz imam. Ne znam kakav dokaz trebam. Nije li dovoljno to što je streljana?'' pita se Mira, sestra ubijene braniteljice.

No, posvađani dvojac s obljetnice je ponio druge dojmove. ''A ministar je danas tu kao drugi stranački ešalon paradirao u Lužcu. To im je kao jako bitno, nije došao nitko iz pravog vrha stranke'', rekao je predsjednik Zoran Milanović.

''I danas kad sam otišao na misu, otišao sam iz poštovanja prema tim ljudima, a ne u birtiju na kavu'', odgovorio mu je ministar obrane Mario Banožić.

U gradu s tisućama žrtava i plaćama koje ne prelaze minimalac, Vukovarci za njih imaju poruku. ''Poručio bih da prestanu više s tim. Ima puno gorih stvari – od ove bolesti, do nezaposlenosti, do odlazaka mladih'', kaže Ćurić.

"Vrijeđa, vrijeđa da. Zbog čega su tu ljudi izginuli?", pita se Mato Vuidaković, član stradale obitelji.

"Ajde da sjednu pa da se prepucavaju, to je drugo. Ali nisu trebali tako javno i sve", misli branitelj Ilija Martić..



Tko je kada što potpisao i tko je kako razriješen, za ove su ljude apstrakcija koja je pregazila njihove stvarne probleme.

