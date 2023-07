Stan u Zagrebu po cijeni apartmana na Jadranu? Dobra fora proširila se društvenim mrežama, ali mnogima nije smiješna

Šaljivi oglas u kojem vlasnik ismijava jadranske iznajmljivače i studentski stan u Zagrebu iznajmljuje za 3000 eura privukao je veliku pozornost na društvenim mrežama.

Dobra je to fora, ali Karlu nije smiješna. Otkad je iz rodnog Varaždina došao u Zagreb na studij, dijeli stan sa tri cimera. Rado bi bio sam, ali i uz trenutne cijene to je nemoguća misija.

"Bolje bi bilo možda da si sam, onda imaš taj mir. Imam kolege koji običnu garsonijeru plate 400 eura plus režije", rekao je.

Prema Eurostatu, najamnine su u zadnjih pet godina porasle 60 posto, što je više od rasta plaći, a taj trend ne jenjava.

"U odnosu na prošlu godinu, imamo nekakvo povećanje u iznosu od 50 do 100 eura mjesečno, što u stvari nije neko veliko povećanje. Tu pričamo o nekretninama koje su već u fondu, dakle starije nekretnine", objasnila je Martina Mataić Škugor, agentica za nekretnine.

Rast cijena najma najbolje se vidi kod novogradnje. Stan od pedesetak kvadrata u novoizgrađenoj zgradi u Zagrebu platit ćete oko 1200 eura mjesečno. Ta je cijena za neke prava sitnica, a za većinu luksuz, pogotovo za 150 tisuća stranih radnika.

"Za strane radnike je sada značajnija potražnja i ona se isto osjeti na tržištu. Obično poslodavci to rješavaju kad su već došli strani radnici. Oni njima plaćaju tu najamninu i obično ih je više smješteno u nekim prostorijama", rekla je Mataić Škugor reporteru Dnevnika Nove TV Marku Biočini.

I takav zajednički krov nad glavom danas se u metropoli teško može dobiti za manje od 200 eura po osobi ne računajući režije. Neke promjene se očekuju od Nacionalnog plana stambene politike, no on neće biti gotovo prije sljedeće godine. Do tada bi cijene već mogle same pasti zbog recesije.