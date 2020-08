Vršnjačko nasilje u Kaštelima zgrozilo je Hrvatsku. Policija je nakon svega privela dvojicu napadača, a večeras im je određen jednomjesečni pritvor. Zbog odgovornosti prema javnosti i etičnosti Dnevnik Nove TV neće objaviti izjave žrtve ni snimke nasilja.

Osude nasilja stižu sa svih strana. Nasilje u Kaštelima počelo je, priča otac žrtve, zbog dugova, a spominje se i marihuana.

"On je meni priznao da su oni navodno to njemu nudili prodavali, i tu je skakala cijena i ovo i ono zato je došlo do tih dvije tisuće kuna, onda je Lovre rekao - 'ima ćaća skutera, ja ću doći do ćaće i pitat ću jel' se on slaže, a za spasiti dijete, da sam ima dvije tisuće kuna - ja bih, da neka idu k vragu", kazao je otac žrtve, Boško.

Snimka zgrozila Hrvatsku

Snimka nasilja obišla je i zgrozila Hrvatsku.

"Ja sam se zgrozio kad sam vidio snimku, prvi udar dobro, kad su mu dali dvije, tri triske, još nekako je bilo, ali skoro sam se onesvijestio kad su oni njega udarili šakom u glavu i nogom u glavu i u stomak prvi put. Pa i uspio se ustati nakon pola minute. A šta ću očekivati, živim u strahu što će biti dalje, a cijeli narod se digao, cijela Hrvatska se digla", dodaje Boško.

Dva napadača su privedena, a ubrzo im je određen i jednomjesečni istražni zatvor.

"Mi smo danas dovršili krim istraživanje na dva muškarca koja su dovedena u Policijsku postaju Kaštela i uz kaznenu prijavu zbog iznude i neovlaštene prodaje i prometa drogama oni su predani pritvorskom nadzorniku", potvrdila je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu večeras je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 19-godišnjaka i 17-godišnjaka, oba iz Kaštela, koji su tijekom dana privedeni zbog iznude i neovlaštenog prometa drogama.

Stariji mladić priznao je sve za što ga se tereti te mu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela dok se mlađi nasilnik branio šutnjom pa je iza rešetaka na Bilicama završio i zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i ometati istragu, javlja Slobodna Dalmacija

Svi šokirani viđenim nasiljem

Žrtva je imala teškoća i pohađala školu s prilagođenim programom, potvrdila je ravnateljica srednje škole Marija Kezele.

"Naravno da je šokiralo, to su događaji koji šokiraju. Može im se oprostiti kada naprave nešto loše, ali kad ga snimaju i plasiraju u javnost, to je žalosno", smatra Kezele.

Osude nasilja stižu od stanovnika Kaštela pa sve do profesionalnih sportaša.

"Srce me zabolilo kad sam vidio kako se ponašaju djeca i što rade, da onako napadaju jednog momka. Četvorica udaraju, bacaju na pod, iživljavaju se na njim. Ono je odvratno i siguran sam da su svi htjeli reagirati, uzeti pravdu u svoje ruke, ali ne možemo nasilju odgovoriti nasiljem jer samo ćemo se vrtiti u krug i nikad nećemo stati na kraj", rekao je Antonio Plaziblat, kick-boksač.

Prema policijskom izvješću žrtva ima 19 godina. Dok su osumnjičeni napadači maloljetnik i 19-godišnjak.

Dječja psihologinja: "Edukacija već od malih nogu"

Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku, u Dnevniku Nove TV komentriala je dječja psihologinja Žana Pavlović.

"Snimanje nasilja se često događa kad žele nekoga povrijediti, a nasilje se onda nastavlja po društvenim mrežama. Stati na kraj nasilju je moguće edukacijom već od malih nogu", kazala je Pavlović.

Kazala je i kako jedno nasilje može biti okidač za drugo.

"Samo 20 posto djece zatraži pomoć, možemo samo zamisliti što je s ostalih 80 koji šute. Šutnja o nasilju kod djece može izazvati strah, anksioznost i još mnogo drugih negativnih pojava", objašnjava.

Kazala je kako ju je u slučaju iz Kaštela najviše zgrožilo što kolege nisu ponudile pomoć i što smo kao društvo postali neosjetljivi na ovakve probleme.

