Sinoć oko 21:30 u zagrebački stan novinara Ivana Žade banuli su policijski službenici i u lisicama ga odveli u pritvor na Oranicama. Ujutro su novinara odvezli na sud u Viroviticu gdje ga je čekalo ročište zbog tužbe za klevetu koju je protiv njega podigao šef HVIDRA-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić.

Novinar Žada tvrdi da nije dobio poziv na današnje ročište, što potvrđuje s tim da se inače odaziva na pozive ili kada ne bi mogao, da bi se ispričao.

“Sinoć oko pola deset uvečer na vrata mi je banula policija. Tražili su da pođem s njima, stavili mi lisice na ruke. Sve se to odvijalo pred očima moje supruge i djece, koji su ostali u potpunom šoku. Prenoćio sam u policiji, da bi me jutro u hladnoj ”marici” dovezli u Viroviticu”, rekao je Žada za Telegram nakon izlaska iz sudnice.

Odveli ga kao kriminalca

Josip Đakić tužio je Ivana Žadu zato što je na kraju jedne Facebook objave napisao slavnu rečenicu Zdravka Mamića: "Nećeš razbojniče!" Saborski zastupnik HDZ-a to je doživio kao klevetu, te narušavanje ugleda i časti, pa je tužio novinara, što čak i nije prva Đakićeva tužba protiv Žade.

“Da sam znao za ročište, svakako bih došao jer mi je zadovoljstvo suočiti se s Đakićem. No, nisam dobio poziv, mada sam uredno prijavljen na adresi stanovanja. Prije nekih mjesec dana susjedi su mi rekli da me tražila policija. Otišao sam u postaju i pitao zašto su me tražili. Odgovorili su kako je vjerojatno u pitanju bio nekakav poziv, no poziv mi nisu uručili. Ali su zato sinoć banuli u moj stan i s lisicama na rukama odveli me kao kriminalca”, priča Žada.

Zanimljivo da je Josip Đakić drugom novinaru, Goranu Gazdeku, koji ga je na sudu upitao za uhićenje Ivana Žade samo primitivno odbrusio "MARŠ!" Ni to naravno nije slučajno, jer Gazdeka, koji je novinar i vlasnik lokalnog portala Virovitica.net, također za klevetu tuži, a tko drugi, nego Josip Đakić.

