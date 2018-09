Glavni ravnatelj policije Nikola Milina, njegov zamjenik Josip Ćelić i načelnik Uprave kriminalističke polivcije Antonio Gerovac demantirali su navode koji su ranije iznijeti na konferenciji za medije Nikole Kajkića, suspendiranog policijskog službenika PU vukovarsko-srijemske.

Na izvanrednoj konferenciji za novinare u Ravnateljstvu policije sudjeluju glavni ravnatelj policije Nikola Milina, zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić te načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac.

Povod su navodi koji su ranije izneseni na konferenciji za medije Nikole Kajkića, suspendiranog policijskog službenika PU vukovarsko-srijemske.

Milina je istaknuo kako je obveza policije da surađuje s DORH-om te naglasio da u istraživanju kaznenih djela ratnih zločina policija radi potpuno samostalno, bez ikakvog političkog utjecaja.

Naveo je i kako nije bio zadovoljan napretkom istraživanja koja se tiču zločina na Ovčari te je stoga naložio osnivanje radne skupine. Želim jasno reći da je prije osnivano nekolko radnih skupina, ali nikad radna skupina za istraživanje ratnih zločina na području Ovčare.

"Želim reći da nikako ne stoje navodi koji su danas bili izneseni na konferenciji gospodina Kajkića, da je on inicirao da se formira radna skupina. On je bio uključen u rad radne skupine, ali zbog nedovoljnih rezultata istraživanja nisu donijela ni do osnova, a kamoli osnovane sumnje koja je potrebna za podnošenje kaznenih prijava", kazao je glavni ravnatelj policije Milina.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas u Čakovcu da je policija ta koja je provodi sve što treba oko svih kaznenih djela pa i ratnih zločina, a u svom radu je potpuno neovisna.

"U sklopu Ravnateljstva policije već smo prošle godine uočili nezadovoljstvo procesuiranjem ratnih zločina, posebno s Ovčare i zato je glavni ravnatelj donio odluku o osnivanju posebne radne skupine koja je do sada podigla dvije kaznene prijave", izjavio je Božinović prilikom posjeta Sajmu prevencije i sigurnosti kojeg je organizirala Policijska uprava međimurska.

Podsjetimo, Nikola Kajkić, bivši policijski istražitelj ratnih zločina počinjenih na Ovčari 1991., danas se na konferenciji za medije obratio javnosti nakon što je u veljači udaljen s čela policijskog tima zbog povrede službene dužnosti.

Kazao je kako "predmet Ovčara u MUP-u nije postojao do ožujka 2017., ja sam ga oformio" te dodao da je MUP inkriminirao cjelokupni njegov rad.

"Devet mjeseci radio sam na ovom predmetu. Obavio sam gotovo 300 obavijesnih razgovora. Toliko nije napravljeno u zadnjih 10 godina na teritoriju cijele Hrvatske", kazao je Kajkić i dodao kako je napravio i velik broj poligrafskih testiranja.