Za sad znajte da vam zimske jakne neko vrijeme neće trebati, osim noću i rano ujutro, a ni kišobrani sve do utorka.

Idućih dana temperatura će biti iznad uobičajenih vrijednosti za početak ožujka. Za sad je to otprilike dva do pet stupnjeva više, no moguće je da druga polovica tjedna ponovno donese vrijeme primjerenije kraju travnja.

Sunce i previsoka temperatura samo mogu ubrzati proces. U polju smo povišenog tlaka koje će slabjeti pred novim frontalnim sustavom koji će nam prolazno pogoršanje vremena donijeti u utorak.

Nedjeljno jutro, u većini zemlje sunčano, jedino u središnjim i istočnim krajevima može biti umjerene ili povećane naoblake. Bez kiše, bez vjetra, gotovo posvuda, tek u Dalmaciji i to uglavnom južnije još će biti malo bure.

Temperatura, od nule do pet, u gorju možda i koji stupanj ispod ništice, dok se na Jadranu očekuje većinom između 7 i 12 stupnjeva. Hladnije na sjevernom nego na južnom dijelu i otocima.

Poslijepodne će većinom biti sunčano i razmjerno toplo. Neobično za doba godine, ali ne i nemoguće, uz temperaturu uglavnom između 16 i proljetnih 18 stupnjeva. Zapuhat će jugozapadnjak.

Ne mnogo drugačije ni u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, tek na krajnjem istoku povremeno će tijekom dana biti malo više oblaka. Prema večeri zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura, ovdje oko 15 stupnjeva.

Većinom sunčano i u gorju i na sjevernom Jadranu. Uz jugozapadnjak od sredine dana temperatura će rasti i dosegnuti najmanje 13, 14, no lako moguće i 16, 17 stupnjeva.

Slično i u Dalmaciji gdje očekujemo i najviše sunca. Pravo proljeće. Sredinom dana i poslijepodne na moru će puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti uglavnom između 15 i 18 stupnjeva.

Što se tiče idućeg tjedna, u ponedjeljak će zapuhati jak jugozapadnjak pa će biti i prilično vjetrovito, ali isto sunčano i toplo. U utorak nam slijedi prolazno jače naoblačenje s kišom te osjetno osvježenje. A onda u srijedu opet stabilnije, sunčanije i danju toplije.

I na Jadranu će u ponedjeljak biti sunčano i toplo, samo uz jako i olujno jugo. U utorak promjenjivije s kišom i pljuskovima, čak i grmljavinom. A u srijedu potom opet sunce.

Jedino utorak izgleda kišovito od svih dana u idućem tjednu. I to kišovito, bit će prolazno. A temperatura će gotovo svaki dan biti barem 2 do 5 ili 6 stupnjeva iznad prosjeka za prvu dekadu ožujka.

