Blago zatopljenje i kiša umjesto snijega: Doznajte je li prvi nalet zime iza nas

U srijedu i slijedećih dana prema Hrvatskoj pružat će se greben anticiklone iz Sredozemlja koji će na Jadranu i u priobalju donijeti dosta sunca. Istodobno, sa sjeverozapada će s ovim slabim frontalnim poremećajima u središnje i istočne predjele povremeno pritjecati malo vlažniji zrak zbog čega će prolazno biti više oblaka, a ponegdje i malo kiše.

Ujutro na Jadranu, priobalju i u gorskom području barem djelomice sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz moguću maglu. Vjetar većinom slab do umjeren, osim u Dalmaciji gdje će još puhati umjerena do jaka bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima prolazno i jak. Najviša temperatura od 8 do 12 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim krajevima gdje potkraj dana, uglavnom u Podravini i Baranji, može pasti malo kiše. Poslijepodne temperatura od 8 do 10 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano. U gorskom području puhat će mjestimice umjeren, a u višem gorju prolazno i jak jugozapadnjak. Na Sjevernom Jadranu vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano u početku uz umjerenu do jaku buru i tramontanu koja će u drugom dijelu dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 11 do 15 stupnjeva.

U četvrtak i petak u unutrašnjosti povremeno više oblaka, osobito u prvom dijelu četvrtka kad će u središnjim i istočnim predjelima mjestimice biti kiše. U subotu pretežno sunčano. Potkraj petka i u subotu prolazno će zapuhati umjeren, na istoku ponegdje i jak sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Uz obalu bura koja će u subotu još pojačati. Temperatura i ovdje bez veće promjene.

Od nedjelje u većini će krajeva prevladavati sunčano s najviše sunca na Jadranu. Prolazno malo više oblaka bit će unutrašnjosti u utorak. Slijedeći tjedan u kontinentalnom dijelu još malo toplije.



