Prati nas, većinom sunčano, ali relativno hladno zimsko vrijeme. Slično i idućih dana, a tek prema sredini slijedećeg tjedna polako će se skupljati oblaci, i to prvo na sjevernom Jadranu najavljujući promjenu. Čini se da će Božić biti sve samo ne bijeli. Prema današnjim proračunima, sljedeći vikend u mnogim krajevima i 15-ak stupnjeva. Vremensku prognozu donosio Darijo Brzoja.

Zasad smo u polju visokog tlaka, pod utjecajem anticiklone. Nešto oblaka će se tijekom noći u subotu sa sjevera brzo premještati u našoj blizini,

Pa će iz tog razloga nedjeljna noć i jutro ponegdje moguće biti malo oblačniji nego drugi dio dana, ali neznatno. I u nedjelju će u našim krajevima većinom prevladavati sunčano vrijeme. Ujutro, mjestimice magla u središnjim krajevima, te uz zapadnu obalu Istre, gdje je može biti i kasnije. Na istoku te duž Jadrana puhat će sjeverozapadnjak, jedino na jugu još u početku sjeverac i bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti uglavnom od -5 do nula, u Slavoniji malo viša, a na Jadranu većinom od tri do osam stupnjeva.

Poslijepodne sunčano, čak i vedro u središnjoj Hrvatskoj uz temperaturu oko osam, devet stupnjeva. U Slavoniji i Baranji također pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 7 do 10 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i u gorju i na sjevernom Jadranu. Na moru malo više oblaka, osobito prema otvorenom i uz zapadnu obalu Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od sedam do 12 stupnjeva. Čini se da ni u gorskim krajevima poslijepodne neće biti hladno kako to zimi zna biti.

Pretežno sunčano i sutra i u Dalmaciji. Uz umjeren sjeverozapadnjak i ugodnu temperaturu, većinom između 11 i 15 stupnjeva. Povoljne će biti i biometeorološke prilike, u cijeloj zemlji.

Početkom slijedećeg tjedna vrijeme još uvijek većinom sunčano, oblačnije tek u srijedu. Tad će u gorju biti moguće i malo snijega. Sredinom tjedna i hladnije, a osobito u utorak kad se na kopnu ujutro očekuje i jak mraz. Prema vikendu, druga priča, vrijeme će se mijenjati, zatopljet će, i to osjetno, no o tome će još biti riječi idućih dana.

I na Jadranu u ponedjeljak sunčano, a u Dalmaciji i u utorak, dok će se na sjeverni dio već postupno skupljati oblaci. Krajem dana rijetko gdje malo kiše. Promjenjivije u srijedu kad je kiša moguća i na sjevernom i na srednjem Jadranu. Prolazno hladnije, no i okrenut će na jugo, a s južinom od sredine tjedna posvuda ponovno toplije. Za vikend vjerojatno i kišovito. Zato uživajmo u još nekoliko dana zimskog sunca.

