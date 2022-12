Ciklona u istočnom Sredozemlju zbog koje na Jadranu ima dosta bure, a u unutrašnjosti i oborina, u petak će oslabjeti. Više zna meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

No u zapadnom Sredozemlju već se razvija novi ciklonalni vrtlog koji će za vikend donijeti nove oborine, osobito na Jadranu gdje će biti i olujnog juga. Zbog pritjecanja sve toplijeg zraka, osobito od nedjelje i u višem će gorju padati kiša.

U petak ujutro i prijepodne povremeno oborine, u nizinama unutrašnjosti kiša ili susnježica, a u gorju snijeg. Najviše oblaka bit će u unutrašnjosti gdje će prevladavati tmurno, dok će na Jadranu povremeno biti i sunčanih razdoblja. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na moru još ujutro, na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura – pa stoga imamo i ovaj žuti Meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 4 do 9, a u Dalmaciji od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj oblačno, još samo ponegdje sa slabom kišom ili susnježicom. Vjetar slab, a najviša temperatura od 3 do 5 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslijepodne još samo ponegdje slaba kiša. Bit će oblačno uz temperaturu oko 4 ili 5 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj oblačno mjestimice poslijepodne još ponegdje uz slabu i susnježicu, u višem gorju slab snijeg. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, češću navečer. Bura će prijepodne oslabjeti i u drugom dijelu dana okrenuti na istočnjak i jugo. Najviša temperatura u gorju od 0 do 5, na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše . Poslijepodne zapuhat će jugo koje će prema večeri sve više jačati. Temperatura zraka od 12 do 16 stupnjeva.

Prognoza za tri dana

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno povremeno s kišom. U gorju će još početkom subote biti susnježice, no uz postupan porast temperature lokalno može biti kiše koja se smrzava na tlu. U ponedjeljak se očekuje kidanje naoblake te pojava magle. Vjetar većinom slab, a temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu povremeno kiša, češća za vikend kad će biti i lokalnih pljuskova i grmljavine, mjestimice uz obilne oborine. Za vikend će puhati jako i olujno jugo, osobito u noći od subote na nedjelju. U ponedjeljak jugo će postupno oslabiti.

Po svemu sudeći slijedeći tjedan na Jadranu i u gorju kiša, koje će u manjoj mjeri povremeno biti i u većem dijelu unutrašnjosti.

