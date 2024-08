Očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme: Meteorolog otkriva u kojim krajevima ipak može pasti kiša

U polju smo izjednačenog tlaka. Anticiklona sa zapada postupno jača, no atmosfera još uvijek nije posve stabilna nad našim područjem i premda ne očekujemo neke izražene pljuskove i grmljavinu kako je to mjestimice bilo ovih dana, ni u nedjelju ni u ponedjeljak još uvijek ne možemo isključiti mogućnost za poneki pljusak, uglavnom na zapadu i sjeverozapadu zemlje, u gorskom kotaru, u unutrašnjosti Istre.



Jutro će biti dijelom ili pretežito vedro. Najviše sunčana vremena tijekom dana očekuje se u Dalmaciji. Na moru će u noći i ujutro puhati većinom slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 17 stupnjeva, u gorju malo niža, a duž Jadrana uglavnom između 20 i 25.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa se uz više oblaka tako mjestimice može očekivati i malo kiše ili poneki pljusak, osobito u zagorju. Vjetar većinom slab, a temperatura od 28 do 30 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji prijepodne će prevladavati sunčano, dok se poslijepodne ipak očekuje nešto naoblake. Zapuhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano. Na moru uglavnom i suho, iako poslijepodne postoji mala mogućnost za pljusak u okolici Rijeke, no prije svega u unutrašnjosti Istre.

Slično će biti u Gorskom kotaru. Ujutro na moru bura, poslijepodne prema otvorenom sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorju od 26 do 30, a na sjevernom Jadranu od 30 do 33 stupnja.



Najsunčanije u Dalmaciji. Ali i najviše vruće. Prijepodne bura, poslijepodne maestral. Najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 34 stupnja.



Temperatura mora je uglavnom između 24 i 28 stupnjeva, nešto toplije je i dalje na sjevernom Jadranu, nego na južnom.



UV-indeks će biti umjeren ili visok, samo na krajnjem jugu vrlo visok.

Vrijeme naredna tri dana

U ponedjeljak nas očekuje djelomice sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će uz više oblaka još kratko biti moguće malo kiše ili pljusak, vjerojatnije poslijepodne. Potom pretežno sunčano, suho te uz porast temperature, sredinom tjedna ponovno u većini krajeva bit će vruće.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, a vrućina će se nastaviti. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje u utorak i pojačana bura, a u poslijepodnevnim satima maestral.



Potom u nastavku tjedna još sunca i još viša temperatura. Prema današnjim izračunima sve miriši na još jedan toplinski val. O tome, naravno, više u našim sljedećim izvještajima.



