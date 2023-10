Vrijeme i dalje stabilno, osim u jednoj regiji gdje valja biti na oprezu: Detalje otkriva Ivan Čačić

U petak i do sredine slijedećeg tjedna vrijeme će biti pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka zraka. Zbog toga će biti pretežno ili barem djelomice sunčano. Jedino će se u petak preko naših krajeva u prvom dijelu dana premještati malo vlažniji zrak, a potkraj nedjelje i u ponedjeljak prolazno će osvježiti i to najviše unutrašnjosti.



U petak ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U gorskom području mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena do jaka bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 7 do 11, a na Jadranu između 17 i 21 Celzijevog stupnja.



U nastavku dana posvuda se očekuje sve manje oblaka pa će u Središnjoj Hrvatskoj, osobito od sredine dana prevladavati sunčano. Vjetar slab, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



Slično vrijeme očekuje se i u istočnim predjelima gdje će poslijepodne također biti ugodno toplo uz temperaturu do 23 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju vjetar većinom slab. Na Jadranu danju maestral, a navečer ponovno bura. Najviša temperatura u gorskom području oko 20, a na Jadranu 24 ili 25 stupnjeva.



U Dalmaciji također pretežno sunčano, osobito poslijepodne kad će biti i vrlo toplo: od 25 do 27 stupnjeva. Danju prolazno slab do umjeren maestral, a vjetar će navečer opet okrenuti na buru.



Zrak je još uvijek topao, pa je i more, uz dosta sunca, isto tako iznadprosječno toplo, ponegdje i do 24 stupnja.



Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, a vjetar uglavnom slab. U ponedjeljak malo svježije premda i dalje razmjerno toplo.



Pretežno ili djelomice sunčano bit će i na Jadranu. Danju prolazno umjeren maestral, a krajem nedjelje i u prvom dijelu ponedjeljka umjerena i jaka bura.



Prema sadašnjem prognostičkom materijalu, do sredine idućeg tjedna posvuda i dalje pretežno ili djelomice sunčano i razmjerno toplo.

