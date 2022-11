Stabilizacija vremena u unutrašnjosti ponovno donosi maglu, osobito u središnjim predjelima. No, stabilno vrijeme na Jadranu i u priobalju stvara opasnost zbog mjestimice jake, podno Velebita i olujne bure koja ponegdje može dosezati pa i prelaziti udare od 100 kilometara na sat. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla i niski oblaci koji se, osobito u središnjim predjelima mogu i dulje zadržati. Na Jadranu i u gorskom području sunčano. Na moru mjestimice umjerena i jaka bura, u gorju umjeren sjeveroistočnjak, u unutrašnjosti vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

U nizinama Središnje Hrvatske ponegdje dugotrajna magla i niski oblaci. Drugdje pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 12 i 15 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, a poslijepodnevna temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na Jadranu vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, osobito potkraj dana kad podno Velebita valja očekivati i olujne udare. U gorju će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak. Najviša temperatura u gorskom području od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru, osobito potkraj dana kad su lokalno mogući i olujni udari. Poslijepodne temperatura od 19 do 21 stupnja. Bura će svakako rashladiti more gdje se do sada temperatura ustalila na 19 ili 20 stupnjeva.

Za vikend u unutrašnjosti ponegdje dugotrajni niski oblaci i magla uz moguću rosulju. Ipak, poslijepodne mjestimice će se barem djelomice razvedriti. U ponedjeljak oblačnije, u gorskom području uz moguću kišu.

Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice kiša i to uglavnom u nedjelju, a u Dalmaciji još i u ponedjeljak. U subotu će umjerena do jaka bura postupno slabjeti, a zatim okrenuti na istočnjak i jugo. Temperatura i ovdje bez veće promjene.

Proračuni potvrđuju nove oborine u srijedu i to najprije na Jadranu i u gorskom području gdje kiše može biti već i u drugom dijelu utorka.

