Idućih će dana atmosferski poremećaji nositi nove oborine, poglavito na Jadran i u predjele uz Jadran. Dok će na moru padati kiša, u kopnenim krajevima će to sve češće biti snijeg iako zasad ne izgleda da će ga u nizinama biti mnogo. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme ujutro promjenjivo, mjestimice i uz malo sunca, poglavito u unutrašnjosti. Povremeno kiša, osobito na Jadranu, a u najvišem gorju snijeg. Vjetar umjeren, na moru i u gorju jak jugozapadni i južni, poslijepodne u slabljenju. Uz južinu, temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, a na moru od 7 do 13 stupnjeva. Ispod 2 tek ponegdje u Gorskom kotaru.

Poslijepodne oblačnije, u središnjoj Hrvatskoj povremeno uz malo kiše, a češće navečer i u noći na četvrtak. Jugozapadnjak će oslabjeti, no danju ipak malo toplije, uz temperaturu od 7 do 10 stupnjeva.

Većinom oblačno i također povremeno kišovito bit će i u Slavoniji i Baranji. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura bi u najtoplijem dijelu dana mogla dosegnuti i 13, 14 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu oborina će povremeno biti cijeli dan. Na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U najvišem gorju padat će snijeg, u unutrašnjosti Istre susnježica. Do kraja dana jugozapadnjak će oslabjeti i postupno okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na četvrtak i buru. Najviša dnevna temperatura od 10 do 12 stupnjeva na moru i od 2 do 7 u većini gorskih predjela.

U Dalmaciji najkišovitije, s najvećom vjerojatnošću za izražene pljuskove praćene grmljavinom i potencijalno obilniju kišu. Na jugu i u zaleđu lokalno može pasti više od 30, 40 milimetara. Pritom veći dio dana i dosta vjetrovito uz jako oštro, no vjetar će ipak prema kraju dana ponešto oslabjeti. Jak južni vjetar sa Sredozemlja donosi i toplinu pa će najviša temperatura biti prilično visoka, oko 15 stupnjeva.

I u nastavku tjedna na kopnu dosta oblačno vrijeme, s oborinama. Osjetno će zahladnjeti pa će prema vikendu sve više padati snijeg, a sve manje kiša. Trenutno ne izgleda da će to biti neke velike količine oborina, barem ne u nizinama i ne do kraja vikenda. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će se svakim danom sve više približavati Celzijevoj ništici.

Na Jadranu idućih dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a tu i tamo bit će i susnježice ili snijega, poglavito nošenog burom na sjevernom dijelu i u Istri. Jaka bura na sjevernom Jadranu već u četvrtak, dok će u Dalmaciji puhati jugozapadnjak. No u petak će se bura proširiti i na jug te u subotu i pojačati na olujnu. Svi oni koji su priželjkivali zdravo, burno i hladno zimsko vrijeme, tako će za vikend doći na svoje.

Vrijeme slično suboti, malo sunčanije možda, zadržat će se i u nedjelju. Najnoviji proračuni daju nastavak hladnoće i u prvoj polovici sljedećeg tjedna, a ako se ostvare prognoze i za oborinu, moglo bi biti i snijega. No o tom, potom. Želite li biti sigurni i ovaj komadić zime za vikend provesti uz snježne radosti, ipak posjetite gorske predjele naše zemlje. Tamo će snijega biti dovoljno.

