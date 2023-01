Bioritam našeg okoliša pa i nekih naših aktivnosti programiran je na dolazak zime. Međutim, zime na vidiku još nema. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kada bismo mogli dočekati prvi snijeg.

Do početka sljedećeg tjedna nastavlja se razdoblje natprosječno toplog vremena. U nedjelju, najprije na Jadranu, a u ponedjeljak i u cijeloj zemlji očekujemo jači prodor oceanskog zraka koji će dati dosta oborina, a u utorak, uglavnom u gorskom području, i prolaznu epizodu sa snijegom.

Ujutro u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Više oblaka bit će u gorskom području i na sjevernom Jadranu, ponegdje uz mogućnost za slabu ili neznatnu kišu. Uglavnom u dolini Save mjestimice prolazna magla. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo i pretežno oblačno s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 12 do 15 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz slab do umjeren jugozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 12 do 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj oblačnije ponegdje uz moguću slabu ili neznatnu kišu. U gorskom području puhat će povremeno umjeren, u višem gorju i jak jugozapadnjak, dok će na Jadranu vjetar biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na moru od 12 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo oblačno s više sunčanih razdoblja na južnom dijelu, a oblaka na sjevernom gdje može pasti malo kiše. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 12 do 16 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te natprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla koja će osobito česta biti u subotu. U gorskom području bit će oblačnije, osobito od nedjelje kad će povremeno padati kiša. U nedjelju će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Jutra malo svježija, ponegdje u petak i subotu uz slab mraz.



U petak na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano ponegdje s jutarnjom maglom. Za vikend više oblaka i to najprije na sjevernom dijelu, a zatim kiša s glavninom u nedjelju kad će i posvuda jačati jugo.



Početkom tjedna u cijeloj zemlji dosta kišovito, u ponedjeljak ponegdje i uz veću količinu oborina. Potkraj ponedjeljka i u utorak uz pad temperature, uglavnom u gorju, kiša može prijeći u snijeg. U srijedu hladnije i bez oborina, a od četvrtka ponovno toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.