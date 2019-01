Zbog bure meteorolozi kažu kako će u subotu osjet hladnoće biti i do minus 10 stupnjeva. No, to nije jedino upozorenje.

Na Jadranu jaka, olujna, na mahove orkanska bura, dobro je propuhala i obalu i otoke. Za subotu su bitne tri karakteristike vremena.

Prvo, iznimno hladna noć i jutro u unutrašnjosti. Temperatura će se spuštati i do -15, a obzirom da još ima i snijega ili ostataka snijega, na mjestima bi moglo biti poledice. Zato u subotu oprezno i na cesti i na nogostupima. To bi bilo drugo važno upozorenje.

Treće, i dalje se očekuje jaka i olujna bura na Jadranu. Uz temperaturu blizu nule, osjet hladnoće u subotu ujutro ponegdje bi mogao bi biti kao da je -10.

Ipak, bura će slabjeti tijekom dana kako se ciklona bude popunjavala i postupno premiještala istočnije.

Sjeverni i sjeverozapadni dio zemlje trebao bi imati vedru noć i vedro jutro zbog čega će se i tlo i zrak u prizemnom sloju jako hladiti. Očekujemo se temperaturu od desetak, lokalno čak i 15 stupnjeva ispod ništice. U Slavoniji od -3 do -7 stupnjeva Celzijevih.

Dosta hladno bit će i u Zagori i u unutrašnjosti Istre, ali čak i na obali, odnosno oko nule ili samo koji stupanj iznad. Uz jaku i olujnu buru, činit će se i 10-ak stupnjeva hladnije. Barem ne bi trebalo biti mnogo oblaka, a ni oborina. Jedino u Slavoniji se u subotu ujutro mjestimice može očekivati malo snijega.

Od sredine dana ipak promjenjivije u kopnenom dijelu, zbog blizine fronte bit će malo više oblaka, no uglavnom suho i hladno uz temperaturu oko nule.

I u Slavoniji će poslijepodne biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Temperatura, oko -1 stupanj.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu veći dio dana prevladavat će sunčano, poslijepodne tek prolazno više oblaka. Jaka i olujna bura će slabjeti, prvo na sjevernom dijelu, a potom će i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 5 i 9 stupnjeva, a u gorju od -2 do 2 stupnja Celzijeva.

Što se tiče Dalmacije, u subotu se očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i burno. Puhat će jaka i olujna bura, a prema kraju dana u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti većinom između 7 i 10 stupnjeva.

U drugom dijelu vikenda zapuhat će jugozapadnjak, tako će već u nedjelju biti manje hladno. Očekuje se i porast naoblake pa će krajem dana mjestimice biti kiše, a u gorju i snijega. Početkom novog tjedna očekuje se kiša, sve više susnježice, potom i snijega uz zahladnjenje.

Na Jadranu u nedjelju jugo u jačanju te također porast naoblake i u početku malo kiše na sjevernom dijelu. U ponedjeljak bi duž obale lokalno moglo biti i izraženijih grmljavinskih pljuskova. Nešto kiše i u utorak, potom smirivanje. A nakon toplijeg vremena u nedjelju i ponedjeljak, prema sredini idućeg tjedna opet će biti hladnije.

