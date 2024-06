Temperature će se opasno približiti 40 stupnjeva: Kada možemo očekivati prvu kišu otkriva meteorolog Čačić

Ispred frontalnih poremećaja, koji su položeni malo zapadnije od Apeninskog poluotoka, u naše će krajeva sa sjevera Afrike pritjecati izrazito topao zrak. Taj će dotok u subotu zaustaviti frontalni poremećaj s kojim će sa sjevera stizati vlažan i nestabilan zrak.



Jutro će u petak posvuda biti vrlo toplo, jer će se nastaviti na vrlo toplu noć s temperaturama koja se u većini krajeva neće spuštati ispod 21, a u Dalmaciji ponegdje i 29 stupnjeva. Slijedi vrlo vruć dan pa će u većini krajeva biti na snazi narančasti, a u Dalmaciji i najviši, crveni meteoalarm.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano i vruće. Prema večeri i osobito u noći raste vjerojatnost za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren, a najviša temperatura uglavnom oko 37 stupnjeva.

I u Istočnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano i vrlo vruće većinom od 37 do 39 stupnjeva.



U Gorskom kotaru i na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano i vruće. Potkraj dana u noći, u gorskom području može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 32 do 36 stupnjeva.



U Dalmaciji većinom sunčano i vrlo vruće. Vjetar povremeno umjeren, a najviša temperatura ponegdje i do 40 stupnjeva.



More je također dosta toplo većinom 25 ili 26 stupnjeva. Visoke temperature prate i vrlo visoke vrijednosti opasnog sunčevog UV-zračenja.



U petak svakako valja izbjegavati izlaganje suncu i vrućini, osobito u najtoplijem dijelu dana kad je i opasnost od vrhunca toplinskog vala i najveća.

Vrijeme naredna tri dana

U unutrašnjosti, osobito za vikend, promjenljivo i nestabilno mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, osobito za vikend, kad ponegdje mogu biti i jače izraženi. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura u umjerenom padu.



Na Jadranu u subotu i nedjelju sunčanije i stabilnije, a u ponedjeljak su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije na krajnjem jugu. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu od nedjelje i bura, podno Velebita povremeno i jaka.



Dobra je vijest što toplinski val prestaje u nedjelju. Do sredine tjedna u većini krajeva promjenljivo povremeno s oborinama, a najviše sunca u Dalmaciji.

