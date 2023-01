Dok bi danju u nedjelju još moglo biti sunca, do večeri će u većini zemlje biti uglavnom oblačnije vrijeme. Doći će tako do najavljene promjene vremena. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Prvi dio vikenda u većini krajeva prevladavalo je sunčano, a u nedjelju nam postupno stiže već najavljena promjena vremena. Danju će još biti sunca, najviše na istoku i jugu, malo kiše u gorju i na sjevernom Jadranu moguće je već prijepodne, a glavnina stiže u noći na ponedjeljak kad će u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg.



No krenimo s jutrom koje će još u mnogim krajevima biti barem djelomice, a na istoku i jugu najčešće i pretežno sunčano. U unutrašnjosti je mjestimice moguća magla, a ponegdje na istoku i slab mraz. Zapuhat će jugozapadnjak, na Jadranu i južni vjetar i jugo, u početku slabo, a jačat će prema sredini dana. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 2, a na Jadranu većinom od 3 do 8 stupnjeva.



Poslijepodne u kopnene krajeve postupno stiže i jače naoblačenje sa zapada. Navečer je mjestimice ovdje moguća kiša, češća i obilnija u noći na ponedjeljak, a tad ponegdje može biti i susnježice i snijega. Puhat će umjeren jugozapadnjak uz koji će danju temperatura biti većinom od 10 do 13 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji veći dio dana bit će djelomice sunčano. Kiša ovdje vjerojatno tek u ponedjeljak. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti od 8 do 13 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no tijekom dana i sve oblačnije, a kiša koja je prijepodne najvjerojatnija na širem riječkom području i u Gorskom kotaru, navečer i u noći na ponedjeljak padat će posvuda. Pri tom može biti i obilna, a i uz pad temperature u gorju će prelaziti u susnježicu i snijeg.

Stvarat će se i snježni pokrivač. Puhat će umjereno i jako jugo, južni i jugozapadni vjetar uz koji će danju još uvijek biti relativno toplo. U gorju od 6 do 10, a na moru od 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji će se također tijekom dana sa sjevera postupno nakupljati oblaci, no zadržat će se suho. Prema večeri umjereno jugo pojačat će na jako s olujnim udarima. Temperatura će biti uglavnom od 13 do 16 stupnjeva, a u zaleđu oko 11.



U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, ponegdje obilnom. Najviše oborine bit će u ponedjeljak prijepodne, zatim u utorak prema kraju dana te u srijedu ujutro. U gorju će se u ponedjeljak stvarati i novi snježni pokrivač, a bit će moguć i u nizinama središnje Hrvatske. No neće potrajati, jer će u prvoj polovici tjedna ipak biti pretoplo.



Promjenjivo i vrlo dinamično zapravo idućih dana i na Jadranu. Bit će kiše, pljuskova i grmljavine te ponegdje obilnije oborine. Uz to, puhat će jako i olujno jugo, južni i jugozapadni vjetar, a u utorak, samo prolazno na sjevernom dijelu i bura. Uz južinu, na moru će se zadržati relativno toplo, uz 15ak stupnjeva.



Druga polovica tjedna u ovom trenutku izgleda kao razdoblje prave zime, u kojem bi snijega moglo biti i u nizinama. Očekujemo još oborina, a bit će značajno hladnije. Sljedeći vikend je vrlo obećavajući za snježne radosti, a ako baš želite biti sigurni u snijeg, posjetite gorske krajeve naše zemlje.

