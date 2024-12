Nakon pretežno sunčanog ponedjeljka uslijedit će promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Popunjavanje ciklone u Sredozemlju i daljnje zadržavanje ogranka anticiklone nad našim krajevima u ponedjeljak će se u vremenu ogledati kroz dosta sunčanih razdoblja pa će sunačno vrijeme i prevladavati u većini krajeva.

Atmosferski poremećaji koji će se narednih dana premještati europskim kontinentom, do nas će stizati uglavnom oslabljeni. Nešto kiše pri tom bit će na Jadranu, a u gorju sredinom tjedna susnježice i snijega. No ukupno, tjedan će obilježiti oblaci i prosincu primjerena hladnoća, a našoj obali omiljena bura i na kratko jugo.

Prvo jedan izuzetno lijep dan, mnoge će sasvim sigurno izmamiti na terase, u kopnenom dijelu zemlje, one grijane, naravno.

Od jutra će prevladavati sunčano ili će biti barem dijelom vedro u većini krajeva, samo se u gorju očekuje višak oblaka. Na kopnu u početku mjestimice magla, i ponegdje mraz. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, a podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između -3 i 2 stupnja, najčešće oko nule, a na Jadranu od 5, 6 na sjevernom do 10-ak, čak 12 ili 13 stupnjeva na južnom dijelu.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj uglavnom prevladavati sunčano, osobito na sjeveru regije. Vjetar slab, a temperatura samo 6 stupnjeva pa se toplo odjenite.



U Slavoniji i Baranji će biti većinom od 7 do 9. Također će prevladavati sunčano ili barem dijelom vedro, a ovdje će povremeno puhati i umjeren jugoistočni vjetar.



U gorskoj Hrvatskoj će se još jednom zadržati dosta oblačno cijeli dan, osobito u Gorskom kotaru, dok će u Lici, poglavito u višim predjelima poslijepodne biti i sunčanih razdoblja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, uz umjerenu i jaku buru koja će poslijepodne malo oslabjeti. Temperatura u gorju od 4 do 7, a na sjevernom Jadranu između 12 i 15 stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano uz slabu i umjerenu buru. Vjetar će poslijepodne dodatno slabjeti. Navečer stoji tek vrlo mala mogućnost za kap kiše na krajnjem jugu. Temperatura će biti od 13 u zaleđu do 17 stupnjeva na jugu i otocima.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedeći dani u kopnene krajeve nose najvećim dijelom oblačno i sivo, te hladno vrijeme. Sredinom tjedna, uglavnom u gorju će biti slabih oborina na granici kiše i snijega, dok će u nizinama kiša najčešće izostati. U srijedu će zapuhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura će svih dana biti oko 5, 6 stupnjeva.



Na Jadranu u nastavku tjedna promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima kojih će biti više na sjevernom dijelu. Ovdje će povremeno padati kiša, lokalno u utorak, a nešto češće u srijedu, osobito u Dalmaciji.

Puhat će umjerena i jaka bura. U srijedu na sjevernom dijelu sa olujnim udarima, dok će u Dalmaciji zapuhati jugo. No do kraja dana u četvrtak bura će se proširiti na cijeli Jadran. Jutarnja temperatura bez promjene, a danju i na moru postupno hladnije.



U sljedećem tjednu vrijeme će biti primjereno dobu godine: hladno, na kopnu i oblačno, a na moru promjenjivo te i dalje prilično vjetrovito.

