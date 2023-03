Brzo kretanje ciklone europskim kontinentom donosi nam i frontalni sustav koji će se premještati preko naših krajeva noćas i u subotu uglavnom prijepodne zbog čega nas očekuju u prvom redu nove oborine. Detalje donosi Darijo Brzoja.

Zatim slijedi okretanje vjetra te potom hladnije vrijeme. S jedne strane, prestanak južine i mnogima zato bistrija glava, s druge, osvježenje i nakon kratkih rukava, opet zimska jakna.



Novo jutro zato, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, a ponekog pljuska i grmljavine uz promjenjivije vrijeme može biti prolazno i duž Jadrana. No manje, a na moru će biti i sunčanih razdoblja. U gorju, prolazno moguće je i malo snijega. Zapuhat će umjeren, kratkotrajno i jak vjetar sa sjevera, a na moru će ova južina prestati te će vjetar okrenuti na zapadni i sjeverozapadni, koji će tijekom noći i jutra isto biti jak. Jutarnja temperatura malo niža od one u petak, na kopnu između 5 i 9, a na moru 8 i 13 stupnjeva. No poslijepodne zato osjetno svježije nego je bilo svih ovih dana.



U središnjoj Hrvatskoj kasnije sve manje kiše, a zatim sa sjevera slijedi i kidanje naoblake pa će poslijepodne uglavnom biti djelomice sunčano. Puhat će umjeren, ponegdje jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 8 i 12 stupnjeva: dakle značajno hladnije nego u petak.



Naoblaka će se tijekom dana smanjivati i u Slavoniji i Baranji. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak sjeverozapadnjak i isto kao i na zapadu očekuje se osjetno hladnije vrijeme: svega 10-ak stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorju u subotu promjenjivo. Oborina će biti uglavnom u prvom dijelu dana, potom će se naoblaka kidati, a na moru će biti i djelomice sunčano. Zapuhati bura koja će prema večeri jačati te normalno, širiti se prema jugu. Stoga i narančasto upozorenje Meteoalarma. 10-ak stupnjeva u subotu u gorju, a oko 15, 16 očekujemo na sjevernom Jadranu u onom najtoplijem dijelu dana.



Dalmaciju također očekuje promjenjivo vrijeme, uz dulja sunčana razdoblja, ali prolazno i malo kiše ili poneki pljusak. Veći dio dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, potom prema večeri vrlo jaka bura koja će se u noći na nedjelju proširiti na cijelu obalu. I za sjevernu Dalmaciju stoji upozorenje na buru. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 18 stupnjeva.



Nakon kiše početkom vikenda, u nedjelju na kopnu većinom sunčano, a stabilno će potom biti sve do utorka: onda opet kiša: u unutrašnjosti uglavnom poslijepodne i u noći na srijedu. U nedjelju će još puhati umjeren, a u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, pa će biti dosta svježe, a potom u prva dva dana sljedećeg tjedna uz južinu i dotok toplog zraka sa Sredozemlja ponovno će zatopljeti.



Na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano, bit će visokih prozirnih oblaka, osobito u ponedjeljak kad će uz jugo najaviti promjenu vremena koja pak stiže u utorak: prvo na sjeverni dio. U nedjelju još bura i svježije, potom uz jugo koje će jačati prema sredini tjedna, i na moru toplije vrijeme. U utorak se očekuju pljuskovi i grmljavina, moguće izraženiji: prvo na sjevernom dijelu, a do kraja dana može ih biti i u Dalmaciji.



Nešto promjenjivije vrijeme očekuje nas još i u srijedu, pri čemu su i oborine moguće, a zatim bi do kraja tjedna trebalo prevladavati suho i sunčano, barem prema današnjim izračunima. Nakon toplijeg ponedjeljka i utorka, u srijedu i četvrtak svježije, a za vikend onda još jedno zatopljenje. Ukratko, idućih dana, dakle, vrijeme kao na klackalici. I upravo to jest pravo proljetno vrijeme.



