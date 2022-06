Brojni pljuskovi tijekom noći, osobito uz slovensku granicu, ne oslikavaju vrijeme tijekom dana. Meteorolog Nikola Vikić Topić u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkriva kada će biti stabilno, ali i kada dolaze vrućine.

Prijepodne u petak u velikom dijelu Hrvatske sunčano. Samo na kopnu nešto oblačnije, uz malo prolazne kiše. Vjetar posvuda slab, najniža temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 19, a na obali oko 23.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Velika je mogućnost za pljuskove s grmljavinom, osobito između 15 i 19 sati, uz slovensku granicu. Najviša će temperatura biti oko 31 stupnjeva.

U Slavoniji sunčano i vruće, uz malo oblaka. Ovdje vjerojatno neće biti nikakvih pljuskova. Puhat će slab jugoistočni vjetar, uz temperaturu oko 31.

U Istri i na Kvarneru sunčano, uz malo oblaka i vruće, oko 31 stupnja. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Mala je vjerojatnost za kratak pljusak u unutrašnjosti Istre. U gorju također sunčano, ali malo više oblaka i koji će više rasti, pa će lokalno biti kraćih pljuskova, osobito uz granicu sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.

U Dalmaciji poslijepodne malo naoblake s mora, ali bit će to samo oni visoki i tanki oblaci tako da ostaje većinom sunčano. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do oko 32.

I more se ponovno zagrijalo. Temperatura mu je duž cijele obale između 24 i 26 stupnjeva što je sasvim ugodno za kupanje, a opet dovoljno za osvježenje. No treba paziti na jako UV zračenje jer će UV indeks u većini zemlje biti vrlo visok.

U subotu na kopnu sunčano i vruće, no poslijepodne će bit još ponekog kraćeg pljuska. Od nedjelje nam ide stabilizacija, pa će pljuskovi biti rjeđa pojava, dominirat će sunce, i temperatura će rasti. Jutarnja će biti oko 20, a dnevna do 34 stupnja.

I na obali sunčano, često i vedro. Noći će biti neugodno tople, osobito u Dalmaciji s najnižom temperatura oko 24. A dani vrlo vrući, do 32, 33 Celzijeva stupnja. Vrućinu će malo olakšavati slab do umjeren maestral.

