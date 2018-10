Topli, sunčani dani nastavljaju se i dalje iako su jutra u unutrašnjosti prava jesenska i maglovita. Barem više nisu prohladna, nego ugodna na 10 do 14 stupnjeva.

Cijeli ovaj tjedan moći ćemo uživati u sličnom sunčanom vremenu uz iznadprosječne temperature koje će tijekom dana u unutrašnjosti biti oko 23, a na Jadranu i do čak 27 stupnjeva. Uz takvo vrijeme bez jake bure more se zagrijalo na 20 do 22 stupnja pa će se ovih dana možda netko odlučiti i za kupanje.

Nad našim dijelom Europe prostire se i dalje ovo polje jake anticiklone koja nam donosi vedro i stabilno vrijeme.

U srijedu ujutro će u većini unutrašnjosti zbog toga opet često biti magle i niskih oblaka, a najdulje će se zadržati u Posavini. Temepratura oko 10 stupnjeva u unutrašnjosti i od 15 do 19 stupnjeva na Jadranu uz umjerenu buru. Podno Velebita može tijekom noći i jutra biti i jakih udara.

Poslijepodne će biti bez promjena u odnosu na utorak i ponedjeljak, dakle sunčano i opet toplo. Biti će čak i malo toplije nego u utorak. Temperatura će se kretati od 23 do 25 stupnjeva uz slab vjetar. Nakon dugotrajne magle u dolinama rijeka očekujemo sunčano poslijepodne i na istoku zemlje. Temperatura će se popeti na oko 24 stupnja.

Bez promjena i u Istri - pretežno sunčano, na Jadranu i vedro uz temperaturu oko 25 stupnjeva. Puhat će slab zapadnjak i jugozapandjak.

Južni dio Jadrana imat će također gotovo ljetni dan uz vedro i toplo vrijeme te umjeren maestral. Temepratura će se popeti opet do 26 stupnjeva.

Na kopnu biti sunčano vrijeme uz iznadprosječne temeprature i u drugoj polovici tjedna. Ujutro svakodnevno računajte na maglu koja može potrajati i do sredine dana.

Na Jadranu također sunčano i toplo uz slabu buru tijekom noći i jutra, a poslijepodne umjeren maestral.

Do kraja tjedna nastavljaju se ovi lijepi jesenski dani uz puno sunca i iznadprosječne temperature i na moru i u unutrašnjosti.

