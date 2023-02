Hladnoća će u drugoj polovini tjedna polako popuštati, no osjetit ćemo to samo u poslijepodnevnim satima, jer će dnevna temperatura jače i brže rasti od jutarnje koja će sve do subote ostati vrlo niska. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U unutrašnjosti ujutro naoblaka s istoka, stoga umjereno do pretežno oblačno prijepodne, u Slavoniji i Baranji mjestimice i uz malo snijega. Uz slab sjeveroistočnjak, temperatura od -10 do -6. Na Jadranu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a temperatura između -2 do 0. Za cijelu zemlju su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na nisku temperaturu, a za Jadran su uz to na snazi i upozorenja na jaku i olujnu buru.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Najveća mogućnost za sunčana razdoblja je u Podravini i Međimurju, dok malo snijega može pasti oko Posavine te na Banovini i Kordunu. Sjeveroistočni vjetar će ojačati na slab do umjeren, i zbog toga će biti vrlo hladno. Najviša temperatura oko 1 stupanj.

U Slavoniji će se razvedravati, sa sjeveroistoka, pa će najviše sunčanih razdoblja biti u Srijemu, Baranji i Podravini, dok će duž Posavine biti nešto više oblaka, a moguće je i malo snijega. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a temperatura će biti između 1 i 3 Celzijeva stupnja.

Sunčano, ali vrlo hladno bit će i u Istri i Primorju uz buru i temperaturu između 2 i 7. Bura će ojačati, puhat će jako s olujnim udarima, a pod Velebitom i orkanskim, pa je na snazi Meteoalarm. U gorju pretežno do potpuno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Najviša temperatura oko -2 uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U Dalmaciji sunčano, samo uz malo oblaka. Bura će poslijepodne i navečer ojačati na umjerenu do jaku, s olujnim udarima tako da će se činiti vrlo hladno, uz najvišu temperaturu na obali od 6 do 8, a u unutrašnjosti oko 3 Celzijeva stupnja.

U četvrtak i petak na kopnu pretežno sunčano, a u subotu blagi porast naoblake, no bit će barem djelomice sunčano i ostaje suho. Vjetar će ovih dana biti većinom slab, no jutra ostaju vrlo hladna, najniža će temperatura biti oko -8, dok će ona dnevna blago rasti, u četvrtak će biti oko 3, a u subotu već oko 6.

Uz obalu pretežno vedro, tek u subotu poslijepodne uz malo više oblaka. Gotovi smo s onako jako burom. Ona će od četvrtka biti sve slabija, puhat će uglavnom umjereno, samo još u četvrtak ujutro pod Velebitom i Biokovom može biti jaka. Jutra će i dalje biti vrlo hladna, oko nule, dok će poslijepodnevna temperatura biti pomalo svježih 8 do 10 stupnjeva.

Sve u svemu, pred nama su sunčani, ali vrlo hladni dani.

