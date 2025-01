Stiže li toplije vrijeme? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

Iznad naših krajeva sa sjeverozapada jača greben anticiklone i stabilnost u atmosferi. U isto vrijeme na središnjem Sredozemlju stvara se novi ciklonalni vrtlog koji će se za vikend širiti prema Jadranu, a s njim premještati i malo vlažniji zrak. Razlika u tlaku zraka između ova dva sustava položena je na Jadranu gdje će zbog toga i u petak biti dosta vjetrovito.



U petak ujutro u nizinama unutrašnjosti pomalo tmurno uz niske oblake i mjestimičnu maglu, a vjetar slab. Za razliku od kontinentalnog dijela, na Jadranu sunčano, no vjetrovito uz umjerenu do jaku buru koja će podno Velebita i dalje ponegdje imati olujne udare. Najniža temperatura od -5 do 0, a na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



Tijekom dana u središnjim predjelima samo ponegdje su moguća i sunčana razdoblja. Vjetar slab, no i dalje hladno uz najvišu temperaturu do 1 ili 2 stupnja.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima. Vjetar slab, a temperatura oko nule.



U Gorskoj Hrvatskoj samo u Lici vjerojatna su sunčana razdoblja, a na sjevernom Jadranu posve vedro. U gorskom području vjetar većinom slab, a na Jadranu umjerena, podno Velebita jaka na udare i olujna bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od -3 do 1, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano uz umjerenu na udare i jaku buru, osobito u prvom dijelu dana. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti u subotu u nizinama niski oblaci i magla, a sunčana razdoblja vjerojatnija su u gorskim predjelima. U nedjelju poslijepodne u gorju porast naoblake, a zatim mjestimice kiša. Slabe ili neznatne kiše u ponedjeljak može biti i drugdje. Vjetar slab, a temperatura bez veće promjene.

Tri dana more

Na Jadranu u subotu u početku pretežno sunčano, a poslijepodne s jugozapada postupan porast naoblake pa će od nedjelje mjestimice biti kiše. U subotu još umjerena i jaka bura, a u nedjelju će zapuhati istočnjak i jugo, osobito na otvorenom moru.



Kiše će na Jadranu i u gorskom području biti i u utorak. Sredinom tjedna posvuda prolazno smirivanje vremena. Čini se da će druga polovica tjedna posvuda biti osjetno toplija, ali uz nove oborine.

Pročitajte i ovo pravac remetinec Uhićena Tea Franić! Specijalci razvaljivali vrata stana, dočekao ih je zanimljiv prizor

Pročitajte i ovo nestala u ponedjeljak Tužan kraj velike potrage u susjedstvu: Pronađeno tijelo Ivone Savićević