U sljedećim danima očekujemo stabilizaciju vremena, a od petka i postupno sve toplije, osobito u nedjelju. Od nedjelje i u sljedećem tjednu sa zapada će u naše krajeve ponovo pritjecati topao i vlažan zrak. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U većini krajeva ujutro pretežno sunčano. U unutrašnjosti hladno uz umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku buru i tramontanu mjestimice i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od -3 do 2, a na moru od 3 u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 9 Celzijevih stupnjeva ponegdje na otocima.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Još će puhati većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, koji će prema večeri oslabjeti. Najviša temperatura od 10 do 12 stupnjeva.

Sredinom dana mjestimice više oblaka uz malu mogućnost za kratkotrajnu kišu u istočnim predjelima. Puhat će većinom umjeren sjeverac koji će u drugom dijelu dana postupno slabjeti. Poslijepodne temperatura od 9 do 11 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Uglavnom u Lici mjestimice umjeren razvoj naoblake. U gorju će u početku puhati umjeren, u višim predjelima i jak sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura. Vjetar će poslijepodne i osobito navečer slabjeti. Najviša temperatura u gorju od 4 do 8, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, na udare i olujnu, i tramontanu. Vjetar će poslijepodne i navečer postupno slabjeti, osobito na sjevernom dijelu. Temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i sve toplije. Jedino još ujutro u početku može biti slabog mraza. Najviše sunca bit će u petak i subotu, dok će u nedjelju umjeren jugozapadnjak donijeti promjenljivu naoblaku.

Na Jadranu u petak i subotu sunčano. Bura će u petak okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak koji će u subotu posve oslabjeti. U nedjelju će zapuhati jugo, a s njim će biti i promjenljive naoblake. Ponovno toplije.

Po svemu sudeći vikend će ponovo donijeti proljetnu toplinu. Više sunca bit će u subotu, dok će u nedjelju započeti južina s promjenljivom naoblakom što će se nastaviti i u sljedećem tjednu.

