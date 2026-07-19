Zaraza među djecom zabrinula roditelje, liječnici smiruju: Evo kako spriječiti širenje

Posljednjih dana naveliko se priča o impetigu ili slatkim krastama i tome kako se širi po Dalmaciji, posebno kod djece. Liječnici kažu da je to uobičajena pojava i da nema mjesta panici. Ipak, imaju nekoliko bitnih savjeta kako spriječiti zarazu.

"Čuli jesmo, ali nekih posebnih saznanja kako se čuvati - ne znamo. Samo znamo da nije neka, Bog zna što, opasna bolest. Mislim da od toga ne treba neku dramu praviti. Evo djeca su tu - valjda neće biti problema", rekao je Igor.

"To je zarazna bolest. Da znam za nju, ali ne morate je dobiti od mora. Znam da djeca imaju češće zato što radim s djecom", komentirala je Lota iz Švedske.

Lako se prenosi u kontaktu sa zaraženom osobom. Na način - koža o kožu. I preko kontaminiranih predmeta, poput ručnika, posteljine, igračaka. Bakterije ulaze kroz oštećenu kožu, primjerice, ako imate dermatitis ili kroz ubode insekata.

Slatke kraste - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Slatke kraste - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ne prenose to komarci, da ne bi krivo shvatili. Nego to češkanje i to oštećenje kože može biti opasno. Ali, naravno, ako nema streptokoka, nema stafilokoka, onda se neće bolest razviti. Znači, dok je koža intaktna, dok nije, ne znam poderotine neke, ogrebotine, onda ne", objasnila je Dijana Mayer, specijalist epidemiologije HZJZ.

Najvažnija je - higijena. Od redovitog pranja ruku pa nadalje. A ljeti valja posebno pripaziti na ručnike i predmete koji se dijele ako se netko u kućanstvu zarazi.

"Ne dijeliti pribor za osobnu higijenu, u smislu onih britvica. Paziti kod ručnika, kod posteljine. Redovito pranje, redovito mijenjanje i zapravo osobna higijena ruku i tijela", kazala je Mayer.

Kupači kažu - nema mjesta panici.

"Nije me briga. U Italiji je normalno razmijeniti ručnik", komentirala je Matilda.

Slatke kraste - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pažljivi smo, pazimo. Mažemo se, gledamo koliko oko higijene da se držimo, ali sve u svemu nema potrebe za panikom", dodala je Mirjana.

Češće obolijevaju vrtićka ili školska djeca. Za liječnike uobičajena pojava.

"Nije ništa neuobičajeno. To vam je zapravo bolest kao i svaka druga zarazna bolest. Je ona zarazna, ali postoje antibiotici, uspješno se liječi, nema nikakve panike. Ne bih je zaista ni po čemu izdvajala", rekla je Mayer.

Bolest se liječi antibioticima, a zarazna je toliko dugo koliko postoje kraste i dok se kraste ne osuše. Ali, već 24 sata nakon odgovarajuće antibiotske terapije epidemiolozi smatraju da osoba više nije zarazna.